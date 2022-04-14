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В Москве арестовали сооснователя крупнейшей в даркнете площадки по торговле наркотиками
Ему грозит до двадцати лет лишения свободы undefined
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В Москве арестовали сооснователя крупнейшей в даркнете площадки по торговле наркотиками

Ему грозит до двадцати лет лишения свободы

Мещанский суд Москвы арестовал одного из основателей крупнейшей в мире онлайн-площадки по продаже наркотиков «Гидра» Дмитрия Павлова. В электронной базе данных суда отмечается, что решение было вынесено 11 апреля и не вступило в законную силу.


«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Павлова Д.О., который проходит по делу, возбужденному по части 5 статьи 228.1 УК РФ», — говорится в сообщении.


Часть 5 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере») предусматривает до 20 лет тюремного заключения и штраф до миллиона рублей или в размере заработной платы.


5 апреля стало известно о закрытии немецкими силовыми структурами крупнейшей в мире онлайн-площадки по продаже наркотиков «Гидра». Правоохранительные органы конфисковали серверные мощности и 543 биткойна на сумму 23 миллиона евро.


«Гидра» — русскоязычная платформа, запущенная в 2015 году в анонимном браузер Tor. Платформа осуществляла продажу не только наркотиков, но и фальшивых денег и документов. Федеральное ведомство уголовной полиции ФРГ оценило оборот «Гидры» за 2020 год в 1,2 миллиарда евро.

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В МВД России рассказали, что в даркнете публикуются «заказы» на теракты в РФ

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Dailystorm - В МВД России рассказали, что в даркнете публикуются «заказы» на теракты в РФ
#наркотики #интернет #арест #рф #москва #суд
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*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

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Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»