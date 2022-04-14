В Москве арестовали сооснователя крупнейшей в даркнете площадки по торговле наркотиками

Мещанский суд Москвы арестовал одного из основателей крупнейшей в мире онлайн-площадки по продаже наркотиков «Гидра» Дмитрия Павлова. В электронной базе данных суда отмечается, что решение было вынесено 11 апреля и не вступило в законную силу.





«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Павлова Д.О., который проходит по делу, возбужденному по части 5 статьи 228.1 УК РФ», — говорится в сообщении.





Часть 5 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере») предусматривает до 20 лет тюремного заключения и штраф до миллиона рублей или в размере заработной платы.





5 апреля стало известно о закрытии немецкими силовыми структурами крупнейшей в мире онлайн-площадки по продаже наркотиков «Гидра». Правоохранительные органы конфисковали серверные мощности и 543 биткойна на сумму 23 миллиона евро.





«Гидра» — русскоязычная платформа, запущенная в 2015 году в анонимном браузер Tor. Платформа осуществляла продажу не только наркотиков, но и фальшивых денег и документов. Федеральное ведомство уголовной полиции ФРГ оценило оборот «Гидры» за 2020 год в 1,2 миллиарда евро.