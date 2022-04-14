Минобороны РФ: Крейсер «Москва» затонул во время шторма

Минобороны России сообщило, что крейсер «Москва» затонул при буксировке во время шторма. Из-за повреждения корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял устойчивость.





Военный корабль пытались отбуксировать, говорится в сообщение военных. Корпус судна был сильно поврежден, корабль не сохранил необходимую устойчивость. Из-за начавшегося шторма крейсер не удалось спасти, он затонул.





В ведомстве подчеркнули, что экипаж крейсера был эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского флота.





14 апреля оборонное ведомство сообщило, что на крейсере «Москва» начался пожар, который вызвал детонацию боезапаса. Экипаж полностью эвакуировали. При этом основное ракетное вооружение не пострадало, очаг возгорания удалось локализовать и корабль сохранял плавучесть.





13 апреля глава Одесской областной администрации Максим Марченко заявил, что ВСУ атаковали крейсер «Москва» противокорабельными крылатыми ракетами «Нептун». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее сообщил, что Владимиру Путину доложили об инциденте.





Крейсер «Москва» — флагман Черноморского флота, введенный в эксплуатацию в 1983 году под названием «Слава». Свое современное наименование он получил в 1996 году. Основное ударное вооружение корабля — 16 пусковых установок ракет П-1000 «Вулкан».