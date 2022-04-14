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Лев Шлосберг опроверг сообщения о своем задержании сотрудниками центра «Э»
Он также назвал ложной информацию о задержании активиста Николая Глушкова undefined
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Лев Шлосберг опроверг сообщения о своем задержании сотрудниками центра «Э»

Он также назвал ложной информацию о задержании активиста Николая Глушкова

СМИ сообщили о задержании главы псковского отделения «Яблока» Льва Шлосберга и активиста Николая Глушкова сотрудниками центра «Э» вечером 14 апреля. В разговоре с Daily Storm Шлосберг сообщил, что данная информация не соответствует действительности.


«Я не задержан. Я нахожусь в полиции и отвечаю на вопросы сотрудника полиции. Речь идет об административном деле в рамках части первой статьи 20.3.3 КоАП РФ», — сообщил он.


По словам Шлосберга, информация о задержании активиста Николая Глушкова также не соответствует действительности. Он отметил, что сам попросил товарища проследовать за ним в полицейский участок, чтобы в дальнейшем вернуться к изначальным планам на вечер.


«Нет, об этом не было речи. Абсолютно точно я могу это гарантировать. Николай — мой товарищ, он помогал мне как водитель. Мы с ним ехали по городу, и когда мне предложили пообщаться в полиции, я попросил Николая следовать за мной, чтобы потом мы дальше могли поехать по нашему плану», — рассказал председатель псковского отделения «Яблока».


Шлосберг подчеркнул, что в отношении активиста Николая Глушкова не могло предприниматься каких-либо действий со стороны сотрудников правоохранительных органов. «Он не имеет отношения к обсуждаемому эпизоду», — уточнил политик.


Ранее СМИ сообщили, что сотрудники центра «Э» задержали Шлосберга и Глушкова, когда они направлялись в рабочую поездку из Пскова. Сам Глушков сообщил «Север.Реалии» (признано Минюстом РФ СМИ-иноагентом), что в отделении пообещали «быстро все сделать и отпустить».


18 марта сотрудники правоохранительных органов провели обыски в квартире Шлосберга, а также у ряда активистов. Тогда в пресс-службе «Яблока» сообщили, что поводом для обысков стала публикация анонимного Telegram-канала о губернаторе Псковской области.

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#шлосберг #происшествие #задержание #рф
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