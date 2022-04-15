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СМИ: В России хотят сохранить условия ипотеки для вторичного жилья
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СМИ: В России хотят сохранить условия ипотеки для вторичного жилья

Риелторы обратились с инициативой в правительство и ЦБ

Риелторы обратились с инициативой в правительство и ЦБ undefined
Фото: Global Look Press / Константин Кокошкин

В федеральной компании «Этажи» предложили сохранить условия ипотеки от предыдущих хозяев при продаже вторичного жилья, пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо риелторов в правительство и Банк России. Они считают, что выдача кредита на покупку фактически новой квартиры невыгодна из-за высоких ставок. 


«Сохранение же условий при перезаключении договора позволит обеспечить доступность вторичного жилья и поддержать спрос без дополнительных субсидий со стороны государства», цитируют «Известия» директора компании «Этажи» Ильдара Хусаинова.


Он подчеркнул, что если инициатива будет одобрена, то технически новый хозяин жилья продолжит выплачивать ипотеку бывшего владельца квартиры. Так как продажи ипотечных квартир увеличились, эта мера могла бы стать актуальна, убеждены риелторы.


При этом авторы письма предлагают обязать банки проверять покупателя так же, как при выдаче новой ипотеки.


30 марта по поручению президента России Владимира Путина в России была скорректирована ставка до 12% на льготную ипотеку в новостройках и увеличен предельный размер кредита — 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 миллионов — для остальных субъектов РФ.

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Сбербанк снизил ставки по ипотеке

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Dailystorm - Сбербанк снизил ставки по ипотеке
#ипотека #жилье #кредит #недвижимость
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