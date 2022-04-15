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Кадыров рассказал о тактике российских военных в боях на Украине
Бойцы используют для разведки дроны, отметил он undefined
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Кадыров рассказал о тактике российских военных в боях на Украине

Бойцы используют для разведки дроны, отметил он

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что при позиционных боях с украинскими националистами в Мариуполе сначала с помощью дронов выявляются огневые позиции противника. Методы, применяемые российскими бойцами, он назвал «отнюдь не деликатными». 


«По уже проверенной тактике, разведывательным дроном предварительно выявляются огневые позиции противника, после чего бойцы переходят к фазе ликвидации обнаруженной угрозы. Подобное пошаговое выполнение поставленной задачи способствует максимально быстрому уничтожению противника и позволяет свести на нет потери среди личного состава», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.


Он подчеркнул, что благодаря  бескомпромиссному подходу к выполнению боевых задач противники массово сдаются в плен: «Украинским войскам не следовало тягаться силами с закаленными в ожесточенных боях солдатами. Мы сейчас можем лицезреть последствия банальной недооценки российских бойцов», — добавил Кадыров.


8 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что Мариуполь на 98% освобожден от украинских «смрадных бандеровцев», остались только укрепленные укрытия отдельных украинских подразделений, включая «Азовсталь». 11 апреля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что силы республики взяли под контроль порт Мариуполя.

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#спецоперация #кадыров #украина
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