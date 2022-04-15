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В Минобороны заявили, что НАТО прослушивает разговоры и читает сообщения абонентов
Бороться с ложными базовыми станциями помогает специальная система, отметили в ведомстве undefined
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В Минобороны заявили, что НАТО прослушивает разговоры и читает сообщения абонентов

Бороться с ложными базовыми станциями помогает специальная система, отметили в ведомстве

Начальник войск радиоэлектронной борьбы ВС России Юрий Ласточкин рассказал, что спецслужбы стран НАТО подключаются к абонентам сотовой связи, прослушивают их разговоры и читают личные сообщения. Система, разработанная российскими учеными, позволяет обнаружить ложную базовую станцию и предотвратить утечку информации, отметил генерал. 


«Уже сегодня специальными службами стран НАТО активно используются ложные базовые станции для принудительного подключения абонентов сотовой связи. При этом специалисты иностранной разведки получают возможность не только прослушивания сотовых телефонов и просмотра текстовых сообщений, но и выборочного блокирования абонентов и их дезинформирования путем рассылки ложных сообщений», — сказал Ласточкин в интервью газете «Красная звезда». 


Он отметил, что для борьбы с этой угрозой ученые разработали систему противодействия несанкционированному доступу к информации абонентов сотовой связи. Она находит ложную базовую станцию, блокирует ее и восстанавливает соединение с легитимным оператором. 


26 марта в Минобороны заявили, что российским мужчинам призывного возраста массово поступают звонки с требованием явиться в военкоматы. Специалисты выяснили, что ложные сведения распространяли с территории Украины.

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Минобороны РФ сообщило о провокации украинских спецслужб с фальшивыми звонками из военкоматов

Пребывающих в запасе россиян не вызывают в комиссариаты, отметил Конашенков 26 марта 2022
Dailystorm - Минобороны РФ сообщило о провокации украинских спецслужб с фальшивыми звонками из военкоматов
#нато #звонки #сотовые операторы #минобороны рф
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