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СМИ: Украинская разведка вербовала эскортниц для выполнения спецзаданий
Секретные документы были найдены в Херсоне undefined
Новости

СМИ: Украинская разведка вербовала эскортниц для выполнения спецзаданий

Секретные документы были найдены в Херсоне

В Херсоне нашли доказательства работы около 20 девушек, занимающихся эскортом, на Службу внешней разведки Украины (СВРУ), пишет РИА Новости. Агентство утверждает, что их использовали в качестве информаторов, а также для выполнения специальных заданий и поручений. Втирался в доверие к дамам мужчина, представлявшийся фотографом.


«Чаще всего доверчивым клиенткам «фотограф» предлагал выгодное замужество на Западе и в России, наиболее раскрепощенным — знакомство с состоятельными клиентами и работу эскортниц с «большой перспективой», — утверждает источник агентства.


Затем сотрудники СВРУ проводили им психологическое тестирование, сказал собеседник. Он подчеркнул, что способных девушек даже обучали в закрытых учебных заведениях службы разведки.


Документы, раскрывающие сотрудничество женщин и украинских спецслужб, российские силовики нашли в ходе проведения оперативных мероприятий. Отмечается, что в офисном здании была обнаружена малозаметная комната, где находилось подразделение 5-го департамента СВР Украины по работе с агентурой.


С 24 февраля Россия проводит военную операцию на территории Украины. В начале марта военные нашли документы, которые доказывают проведение Пентагоном исследований в украинских лабораториях. Вирусологи изучали передачу человеку опасных заболеваний.

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#спецслужбы #украина #разведка
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