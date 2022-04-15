СМИ: Украинская разведка вербовала эскортниц для выполнения спецзаданий

В Херсоне нашли доказательства работы около 20 девушек, занимающихся эскортом, на Службу внешней разведки Украины (СВРУ), пишет РИА Новости. Агентство утверждает, что их использовали в качестве информаторов, а также для выполнения специальных заданий и поручений. Втирался в доверие к дамам мужчина, представлявшийся фотографом.





«Чаще всего доверчивым клиенткам «фотограф» предлагал выгодное замужество на Западе и в России, наиболее раскрепощенным — знакомство с состоятельными клиентами и работу эскортниц с «большой перспективой», — утверждает источник агентства.





Затем сотрудники СВРУ проводили им психологическое тестирование, сказал собеседник. Он подчеркнул, что способных девушек даже обучали в закрытых учебных заведениях службы разведки.





Документы, раскрывающие сотрудничество женщин и украинских спецслужб, российские силовики нашли в ходе проведения оперативных мероприятий. Отмечается, что в офисном здании была обнаружена малозаметная комната, где находилось подразделение 5-го департамента СВР Украины по работе с агентурой.





С 24 февраля Россия проводит военную операцию на территории Украины. В начале марта военные нашли документы, которые доказывают проведение Пентагоном исследований в украинских лабораториях. Вирусологи изучали передачу человеку опасных заболеваний.