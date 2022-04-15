Минобороны РФ рассказало, как украинские националисты служили фашистам и убивали советский народ

В качестве примера российское ведомство приводит акт «о зверствах немецко-фашистских захватчиков» от 15 января 1944 года. В документе описывается, что, оккупировав украинский город Корец, фашисты начали массово убивать местных жителей. В этом деле немцам помогали и националисты.





Также в одном из документов рассказывается, как в июле 1943 года в селе Рыгочено Корецкого района бандеровцы, натравленные немцами, предложили семье Адама Антоновича Войцеховского, по национальности поляка, принять православие. Мужчина исполнил их требование, а затем националисты «всю семью порезали ножами, частично убили, сожгли хозяйство, хаты, трупы пострадавших были брошены в огонь».





Кроме того, из донесения военного прокурора 61-й армии следует, что в период с сентября по декабрь 1943 года в селе Селец Ровенской области группировка националистов расправилась с местными жителями. Всего оказалось убито 50 человек, включая женщин, стариков и детей.





Документ описывает и убийство бандеровцами в украинской деревне Хрыцки Ровенской области четырех человек. Уточняется, что 15 националистов, выдавая себя за партизан, вывели за пределы деревни этих людей, замучили и убили.





При этом в Минобороны добавили, что при совершении преступлений украинцы выдавали себя за солдат Красной армии. Это делалось, чтобы дискредитировать их и настроить местное население против советской власти, считают в ведомстве.