Минобороны РФ рассказало, как украинские националисты служили фашистам и убивали советский народ

Минобороны РФ опубликовало новые свидетельства преступлений украинских националистов против своего народа в годы Великой Отечественной войны. В ведомстве отметили, что гитлеровцы использовали националистов для истребления населения оккупированных территорий.
Отмечается, что документы были рассекречены в рамках проекта «Архивы помнят все». Он посвящен публикации материалов о военных преступлениях «украинских националистов». Во многих документах указывается, что бандеровцы в 40-х годах прошлого века действовали не самостоятельно, а под внешним управлением фашистов.
В качестве примера российское ведомство приводит акт «о зверствах немецко-фашистских захватчиков» от 15 января 1944 года. В документе описывается, что, оккупировав украинский город Корец, фашисты начали массово убивать местных жителей. В этом деле немцам помогали и националисты.
Также в одном из документов рассказывается, как в июле 1943 года в селе Рыгочено Корецкого района бандеровцы, натравленные немцами, предложили семье Адама Антоновича Войцеховского, по национальности поляка, принять православие. Мужчина исполнил их требование, а затем националисты «всю семью порезали ножами, частично убили, сожгли хозяйство, хаты, трупы пострадавших были брошены в огонь».
Кроме того, из донесения военного прокурора 61-й армии следует, что в период с сентября по декабрь 1943 года в селе Селец Ровенской области группировка националистов расправилась с местными жителями. Всего оказалось убито 50 человек, включая женщин, стариков и детей.
Документ описывает и убийство бандеровцами в украинской деревне Хрыцки Ровенской области четырех человек. Уточняется, что 15 националистов, выдавая себя за партизан, вывели за пределы деревни этих людей, замучили и убили.
При этом в Минобороны добавили, что при совершении преступлений украинцы выдавали себя за солдат Красной армии. Это делалось, чтобы дискредитировать их и настроить местное население против советской власти, считают в ведомстве.
Националисты получали от гитлеровцев обмундирование и оружие, которое применяли как против партизан и военнослужащих Красной армии, так и против мирного населения. Также Минобороны были представлены документы о том, что бандеровцы, несмотря на инструктаж со стороны фашистов, были неспособны противостоять Красной армии в боях и просто дезертировали.