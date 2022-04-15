Новости
Новости
St
Российские военные показали видео слежки за воздушными объектами Украины
Расчеты комплексов радиоэлектронной борьбы выполняют ряд важных задач undefined
Новости

Российские военные показали видео слежки за воздушными объектами Украины

Расчеты комплексов радиоэлектронной борьбы выполняют ряд важных задач

Минобороны России показало видео работы расчетов комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ходе спецоперации на Украине. Специалисты этих подразделений прикрывают группировки российских войск от ракетно-авиационных ударов ВСУ.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

«Расчеты комплексов радиоэлектронного подавления «Красуха-4С», «Мурманск», «Москва» отрабатывают задачи по поиску и идентификации воздушных объектов», — сообщили в Минобороны.


В ведомстве пояснили, что проводится обнаружение разведывательных и ударных беспилотников, в том числе Bayraktar, подавление бортовых радиолокационных станций самолетов. Подразделения в ходе спецоперации уже показали эффективность своей работы, подчеркнули в Минобороны.


14 апреля Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения вертолетами Ка-52 

бронетехники ВСУ. Летчики действовали парами. Они наносили удары ракетами по позициям противника, который прятался в лесной местности.

Минобороны РФ рассказало, как украинские националисты служили фашистам и убивали советский народ

Они действовали не самостоятельно, а под внешним управлением гитлеровцев 15 апреля 2022
Dailystorm - Минобороны РФ рассказало, как украинские националисты служили фашистам и убивали советский народ
#военная операция #украина #минобороны рф
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»