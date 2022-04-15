Российские военные показали видео слежки за воздушными объектами Украины

Минобороны России показало видео работы расчетов комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ходе спецоперации на Украине. Специалисты этих подразделений прикрывают группировки российских войск от ракетно-авиационных ударов ВСУ.
«Расчеты комплексов радиоэлектронного подавления «Красуха-4С», «Мурманск», «Москва» отрабатывают задачи по поиску и идентификации воздушных объектов», — сообщили в Минобороны.
В ведомстве пояснили, что проводится обнаружение разведывательных и ударных беспилотников, в том числе Bayraktar, подавление бортовых радиолокационных станций самолетов. Подразделения в ходе спецоперации уже показали эффективность своей работы, подчеркнули в Минобороны.
14 апреля Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения вертолетами Ка-52
бронетехники ВСУ. Летчики действовали парами. Они наносили удары ракетами по позициям противника, который прятался в лесной местности.