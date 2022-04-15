В Казахстане объяснили экономией денег отмену парада в День Победы

В Казахстане традиционного военного парада в честь Дня защитника Отечества 7 мая и Дня Победы 9 мая не планируется. В Минобороны Казахстана объяснили отмену этих мероприятий экономией средств.
«Проведение военного парада в Казахстане в 2022 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач», — указывается в сообщении пресс-службы Минобороны Казахстана.
В ведомстве добавили, что сейчас в приоритете «поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений ВС Казахстана», а также «выполнение задач по обеспечению охраны и обороны государственных и военных объектов» республики.
При этом в планах — проведение около 50 военно-патриотических мероприятий и чествование ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) и Вооруженных сил Казахстана.
Депутат мажилиса парламента страны Айдос Сарым заявил радиостанции «Говорит Москва», что решение об отмене принято в связи с экономическими проблемами и является рациональным. «Лучше эти деньги потратить на более рациональные задачи: обеспечение быта, войсковое и военное подготовки солдат. У нас огромное количество нерешенных проблем: старые казармы, старая техника», — объяснил Сарым.
Политик также отметил готовность Казахстана содействовать достижению мира между Россией и Украиной. «И Россия, и Украина — очень дружественные, братские страны. И Казахстан не находится в той ситуации, когда он должен выбирать какую-либо сторону. Мы готовы быть посредниками, чтобы две страны нашли компромисс», — сказал депутат. По его мнению, Казахстан должен соблюдать нейтральную позицию на фоне конфликта Киева и Москвы.
Первый зампред главы администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов 1 апреля заявил, что республика не намерена быть инструментом для обхода антироссийских санкций. Он подчеркнул, что Казахстан уважает территориальную целостность Украины. 7 апреля министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди также рассказал, что его страна не будет присоединяться к западным санкциям против РФ.
Известно, что в Казахстане 7 мая отмечается государственный праздник— День защитника Отечества, а 9 мая значится как государственный праздник День Победы. В 2020-м и 2021 году в Казахстане не проводили военный парад в связи со сложной эпидемиологической ситуацией из-за пандемии COVID-19. Однако в военных гарнизонах были организованы памятные мероприятия. Кроме того, представители Минобороны поздравили ветеранов Великой Отечественной войны по месту их жительства.