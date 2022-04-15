Российские войска сбили украинский Ми-8, бомбивший Брянскую область

Минобороны РФ сообщило, что российские ПВО сбили украинский вертолет Ми-8, атаковавший поселок Климово в Брянской области. 14 апреля ВСУ повредили там около 100 жилых домов. Пострадали семь человек, среди них — беременная женщина и ребенок 2020 года рождения.
«Российскими средствами ПВО в районе населенного пункта Городня Черниговской области при возвращении на авиабазу зенитным ракетным комплексом С-400 был сбит украинский вертолет Ми-8, совершивший 14 апреля атаку на жителей мирного населенного пункта Климово в Брянской области», — сказал в ходе брифинга официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
В районе города Лозовая в Харьковской области Российская армия сбила в воздухе истребитель Су-27 воздушных сил Украины. А в районах населенных пунктов Изюм, Левковка, Новая Астрахань, Новая Кубань, Счастливое, Чернобаевка и Черновый Сокол уничтожены восемь украинских беспилотников.
14 апреля ФСБ РФ заявило, что пограничный пункт «Новые Юрковичи» в Брянской области подвергся минометному обстрелу со стороны ВСУ. В момент атаки там находились более 30 украинских беженцев, никто не пострадал.
В поселке Климово из-за обстрела со стороны Украины повреждены около 100 домов, еще два дома сгорели полностью. По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, ВСУ знали, что стреляют по жилому сектору. Власти оказывают людям помощь в восстановлении домов.
В Минздраве сообщили, что из-за атаки ВСУ пострадали семь человек, двое находятся в тяжелом состоянии. Среди раненых есть беременная женщина, доставленная в Брянскую областную больницу, — она в удовлетворительном состоянии. Пострадавший ребенок 2020 года рождения в состоянии средней тяжести.