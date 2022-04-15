Российские войска сбили украинский Ми-8, бомбивший Брянскую область

В районе города Лозовая в Харьковской области Российская армия сбила в воздухе истребитель Су-27 воздушных сил Украины. А в районах населенных пунктов Изюм, Левковка, Новая Астрахань, Новая Кубань, Счастливое, Чернобаевка и Черновый Сокол уничтожены восемь украинских беспилотников.





14 апреля ФСБ РФ заявило , что пограничный пункт «Новые Юрковичи» в Брянской области подвергся минометному обстрелу со стороны ВСУ. В момент атаки там находились более 30 украинских беженцев, никто не пострадал.





В поселке Климово из-за обстрела со стороны Украины повреждены около 100 домов, еще два дома сгорели полностью. По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, ВСУ знали, что стреляют по жилому сектору. Власти оказывают людям помощь в восстановлении домов.





В Минздраве сообщили, что из-за атаки ВСУ пострадали семь человек, двое находятся в тяжелом состоянии. Среди раненых есть беременная женщина, доставленная в Брянскую областную больницу, — она в удовлетворительном состоянии. Пострадавший ребенок 2020 года рождения в состоянии средней тяжести.