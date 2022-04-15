Минобороны России сообщило об уничтожении отряда польских наемников

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ракетные войска уничтожили в населенном пункте Изюмское Харьковской области до 30 польских наемников из частной военной компании. Конашенков рассказал, что за ночь высокоточные ракеты воздушного базирования поразили семь военных объектов на Украине.





«Ракетными войсками в в населенном пункте Изюмское Харьковской области в результате удара ликвидирован отряд наемников польской частной военной компании. Уничтожены до 30 польских наемников», — заявил Конашенков на брифинге.





10 апреля российские военные ракетами морского базирования уничтожили штаб украинского националистического батальона «Днепр». «На днях» туда прибыли иностранные наемники, отметили в Минобороны РФ.





8 апреля в российском ведомстве рассказали о ликвидации центра сбора и подготовки иностранных наемников северо-восточнее Одессы.





Всего с начала военной операции РФ на Украине 24 февраля было уничтожено 237 самолетов и вертолетов, 245 зенитных ракетных комплексов, 456 беспилотных летательных аппаратов, 2213 боевых бронированных машин, а также 966 орудий полевой артиллерии и минометов противника.