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В Балтийское море вошли корабли НАТО
На учения морпехов прибыли немецкие, британские и нидерландские суда undefined
Новости

В Балтийское море вошли корабли НАТО

На учения морпехов прибыли немецкие, британские и нидерландские суда

Военные стран, входящих в состав НАТО, и союзников проведут совместные учения с эстонским военно-морским флотом, сообщает местный телеканал ERR. В Балтийское море уже прибыли первые корабли. Учения запланированы на следующую неделю, уточняет СМИ.


«Совместные учения с эстонской стороны также будут проводиться для установки и обнаружения мин. Все это проходит благодаря финансированию государства», пояснил командор Военно-морских сил Эстонии Юри Саська, отметив, что это «обычная практика для НАТО».


Официальные представители сообщили, что три корабля пришли из международных северных вод Норвегии, где проходили учения под названием «Холодный ответ». В порту Таллина уже находятся нидерландский фрегат HNLMS De Zeven Provincien, германское судно-заправщик FGS Berlin и корвет FGS Erfurt, а также британские фрегаты HDMS Peter Willemoes и HMS Northumberland. Оставшиеся корабли войдут в порт сегодня, отмечают военные.


29 июня 2021 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о вероятности приказа Путина стрелять по кораблям НАТО. По его словам, не нужно допускать мыслей о таком развитии событий, однако россияне должны помнить, что президент готов сделать все для защиты страны.


1 августа командующий ВМС США в Европе и Африке, адмирал Роберт Берк заявил, что военно-морские силы России якобы всегда сопровождают корабли НАТО в Черном море, «заманивая в ловушку» и провоцируя их на обстрел. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал слова Берка попыткой эскалации.

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#эстония #нато #военные учения
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