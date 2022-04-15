Россия пригрозила нарастить число ракетных ударов по Киеву, если Украина продолжит атаковать территорию РФ

Россия ответит новыми ракетными ударами по объектам в Киеве, если Украина не прекратит устраивать провокации на российской территории. Ранее Вооруженные силы РФ сбили украинский вертолет Ми-8, бомбивший 14 апреля Брянскую область.
«Количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории», — сказал представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Российские средства противовоздушной обороны сбили в Черниговской области украинский Ми-8, обстрелявший 14 апреля жилой сектор Климово в Брянской области. Украинские войска повредили около 100 домов, еще два сгорели полностью. В результате пострадали семь человек, среди которых — беременная женщина и ребенок 2020 года рождения.
ВСУ также атаковали пограничный пост «Новые Юрковичи» в Брянской области. В момент минометного обстрела там находились 30 беженцев из Украины. Были повреждены две машины переселенцев, никто не пострадал.
Позднее 14 апреля украинские военные атаковали населенные пункты Сподарюшино и Журавлевка в Белгородской области. Повреждены жилые дома, один местный житель получил легкое осколочное ранение в предплечье. На момент обстрела в Журавлевке был введен режим ЧС, все население должны были переместить в безопасное место.