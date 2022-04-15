Россия пригрозила нарастить число ракетных ударов по Киеву, если Украина продолжит атаковать территорию РФ

Россия ответит новыми ракетными ударами по объектам в Киеве, если Украина не прекратит устраивать провокации на российской территории. Ранее Вооруженные силы РФ сбили украинский вертолет Ми-8, бомбивший 14 апреля Брянскую область.





«Количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории», — сказал представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.



