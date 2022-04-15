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Россия пригрозила нарастить число ракетных ударов по Киеву, если Украина продолжит атаковать территорию РФ
Ранее Российская армия сбила украинский Ми-8, обстрелявший поселок в Брянской области undefined
Новости

Россия пригрозила нарастить число ракетных ударов по Киеву, если Украина продолжит атаковать территорию РФ

Ранее Российская армия сбила украинский Ми-8, обстрелявший поселок в Брянской области

Россия ответит новыми ракетными ударами по объектам в Киеве, если Украина не прекратит устраивать провокации на российской территории. Ранее Вооруженные силы РФ сбили украинский вертолет Ми-8, бомбивший 14 апреля Брянскую область.


«Количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории», — сказал представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.


Российские средства противовоздушной обороны сбили в Черниговской области украинский Ми-8, обстрелявший 14 апреля жилой сектор Климово в Брянской области. Украинские войска повредили около 100 домов, еще два сгорели полностью. В результате пострадали семь человек, среди которых — беременная женщина и ребенок 2020 года рождения.

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СКР показал кадры из поврежденных домов в Брянской области после обстрела ВСУ

Число пострадавших выросло до восьми человек 14 апреля 2022
Dailystorm - СКР показал кадры из поврежденных домов в Брянской области после обстрела ВСУ

ВСУ также атаковали пограничный пост «Новые Юрковичи» в Брянской области. В момент минометного обстрела там находились 30 беженцев из Украины. Были повреждены две машины переселенцев, никто не пострадал.


Позднее 14 апреля украинские военные атаковали населенные пункты Сподарюшино и Журавлевка в Белгородской области. Повреждены жилые дома, один местный житель получил легкое осколочное ранение в предплечье. На момент обстрела в Журавлевке был введен режим ЧС, все население должны были переместить в безопасное место.

СКР: Поселок в Брянской области обстреляли два украинских вертолета

Пострадали семь человек, один из них — ребенок 2020 года рождения 14 апреля 2022
Dailystorm - СКР: Поселок в Брянской области обстреляли два украинских вертолета
#военная операция #украина #диверсия #ракетный удар
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