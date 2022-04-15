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СКР: В России содержатся более тысячи пленных солдат и командиров бригад ВСУ
Большинство из них допросили следователи undefined
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СКР: В России содержатся более тысячи пленных солдат и командиров бригад ВСУ

Большинство из них допросили следователи

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Ростове-на-Дону. На мероприятии обсуждалась военная операция России на Украине. В ведомстве сообщили, что в РФ содержатся более тысячи сдавшихся в плен украинских военных, среди них — пять командиров бригад Вооруженных сил Украины. Большинство пленных допросили следователи.


«Продолжается работа с военнослужащими, сдавшимися в плен. На территории России их содержится более тысячи. <...> Среди них — пять командиров бригад ВСУ, принимавших участие в боевых действиях против населения Донбасса», — говорится в сообщении СКР о рабочей поездке председателя ведомства в Ростовскую область.


В ведомстве также заявили, что иностранные военные инструкторы «принимали активное участие» в подготовке украинских военнослужащих к боям. «Следствием возбуждено и расследуется уголовное дело по факту участия в рядах наемников граждан Великобритании, США, Норвегии и Канады. В их числе — гражданин Великобритании Эйден Эслин», — сообщили в Следственном комитете.


13 апреля в Минобороны России заявили, что 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты сдались в плен в Мариуполе. 151 пострадавшему военному оказали медицинскую помощь.


Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 5 апреля рассказала об обмене пленными между Россией и Украиной по формуле 86 на 86. Москалькова также сообщила о ведущейся работе по возращению 90 российских дальнобойщиков с Украины.

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Москалькова заявила об обмене пленными между Россией и Украиной по формуле 86 на 86

Ранее стороны успели провести два обмена военнопленными 5 апреля 2022
Dailystorm - Москалькова заявила об обмене пленными между Россией и Украиной по формуле 86 на 86
#военные #украина #пленные #скр
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