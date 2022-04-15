Покупатели рассказали, что выбирают на фермерских ярмарках

«В выходные я посещаю регулярно [фермерские ярмарки] . Молочные продукты [покупаю], продукты от фермеров, очень нравятся здесь сухофрукты», — поделилась одна из покупательниц. Она говорит, что дружелюбные продавцы узнают ее и даже делают скидки как постоянному клиенту.





«Покупаю чай. Пробую все, что есть. Здесь большой выбор рассыпных чаев», — говорит молодой человек, который приходит на ярмарку раз в несколько дней и рекомендует москвичам закупаться именно здесь.





Горожане и гости столицы приходят на ярмарки в течение всего дня. Режим работы позволяет выбрать каждому удобное для себя время посещения.





«На ярмарки я хожу по выходным, потому что в будни работаю», — делится клиентка. Она отмечает, что продукты здесь качественные и свежие. Женщина также говорит, что продавцы приветливы и всегда помогут определиться с покупкой.





Фестивальные площадки и ярмарки — часть единого большого процесса по благоустройству Москвы. Многие площадки сопровождаются торговыми точками — сейчас в разных районах столицы открыто более 50 фермерских ярмарок, где можно купить вкусные и свежие продукты. На каждом рынке места для фермеров распределяются по итогам конкурса, а москвичи получают доступ к качественным товарам.



