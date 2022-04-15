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В Совфеде допустили скорое завершение спецоперации России на Украине
По словам сенатора Климова, РФ не собирается затягивать ее проведение undefined
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В Совфеде допустили скорое завершение спецоперации России на Украине

По словам сенатора Климова, РФ не собирается затягивать ее проведение

Заместитель руководителя комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству Андрей Климов заявил, что РФ не собирается затягивать проведение военной операции на Украине. Он предположил, что мероприятия по демилитаризации и денацификации в соседней стране закончатся довольно скоро.


«Специальная военная операция РФ довольно скоро закончится, мы не собираемся ее специально растягивать», — сказал Климов в ходе брифинга со СМИ Африки и Азии.

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Он подчеркнул, что завершится спецоперация, когда «Украину сделают безопасной для России и всего мира», а также будет обеспечена «безопасность ядерных объектов». Климов отметил, что нужно изучить биолаборатории на территории соседней страны. Вместе с тем он рассказал, что западные страны продолжают накачивать Украину оружием.


13 апреля заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия намерена уничтожать конвои НАТО, которые перевозят оружие для Украины. Он подчеркнул, что поддержка «воинствующих устремлений киевского режима» со стороны Вашингтона способствует лишь замедлению спецоперации. 


Военная операция России на Украине началась 24 февраля. О ее проведении объявил президент России Владимир Путин. Он обозначил защиту мирного населения ДНР и ЛНР среди главных целей операции.

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#спецоперация #военная операция #украина
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