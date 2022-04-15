Нарышкин сравнил критикующих спецоперацию россиян с гетманом Мазепой, предавшим Петра I

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин предрек россиянам, осуждающим спецоперацию РФ на Украине, судьбу изменника родины гетмана Ивана Мазепы. Он предал Петра I во время Северной войны со шведами и позднее имя Мазепы было предано анафеме. Также, по мнению Нарышкина, спецоперация на Украине «объединила и сплотила» российское общество.
«Тех же, кто в эти судьбоносные дни предпочел стать так называемым гражданином мира, отвернувшимся от своей Родины, ждет судьба изменника-Мазепы», — сказал Нарышкин на заседании по теме исторического проекта «Единой России».
Глава СВР напомнил, что о Мазепе еще поэт Александр Пушкин писал, что «он не любит ничего, что кровь готов он лить как воду, что презирает он свободу, что нет Отчизны для него».
Известно, что Иван Мазепа являлся соратником царя Петра I и перешел в годы Северной войны на сторону шведов. Однако многие украинские казаки остались верными Петру I и участвовали в Полтавской битве на стороне России под предводительством нового гетмана Ивана Скоропадского и полковника Семена Палия.
В начале XVIII века имя Мазепы предали анафеме. За измену родине он был предан условной гражданской казни и лишен всех полученных от государя наград и титулов. Также Петр I дал приказ изготовить специальный орден Иуды, которым наградил беглого гетмана за предательство.
17 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что сейчас наступает «самоочищение» России на фоне спецоперации на Украине. По словам Пескова, некоторые граждане поступают как предатели, покидая пределы Родины. Официальный представитель Кремля добавил, что такие люди «сами исчезают из нашей жизни».
«В подобные нелегкие времена очень много людей показывают свою сущность. И очень многие люди показывают себя, по-русски говоря, предателями», — говорил Песков.
Он при этом назвал полной чушью сообщения, что в РФ якобы готовят законопроект о выездных визах и аннулирование гражданства для покинувших страну людей. Песков также призвал не делать трагедии из-за отъезда из России ряда деятелей культуры и искусства, несогласных с проведением спецоперации на Украине. Он отметил, что такие люди в меньшинстве.
Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев ранее отметил, что критиковать власть — нормальное явление. Но, как полагает Медведев, проводить антигосударственную линию во время спецоперации на Украине — это предательство. «Ты внутри страны можешь критиковать все что угодно, но если ты уехал за границу, то не очень правильно ругать свою страну», — убежден Медведев.
Глава государства Владимир Путин считает, что Запад делает ставку на пятую колонну и пытается расколоть российское общество. Путин не осуждает тех, кто зарабатывает деньги в России и владеет виллами в Майами, но эти люди, как отметил президент, — «ментально не с нашим народом». По словам Путина, предателей российский народ выплюнет как «случайно залетевшую в рот мушку».
Спецоперация России на Украине началась утром 24 февраля. Против боевых действий выступили многие артисты, в частности Валерий Меладзе, Иван Ургант, Максим Галкин.
Для окончания спецоперации, по словам Путина, Киеву надо выполнить несколько условий. В Конституцию Украины должны быть внесены поправки, гарантирующие отказ страны от вступления в военно-политические блоки. Также Украине необходимо признать Крым частью РФ и независимость ДНР и ЛНР, а ВСУ — прекратить боевые действия.