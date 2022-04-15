Нарышкин сравнил критикующих спецоперацию россиян с гетманом Мазепой, предавшим Петра I

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин предрек россиянам, осуждающим спецоперацию РФ на Украине, судьбу изменника родины гетмана Ивана Мазепы. Он предал Петра I во время Северной войны со шведами и позднее имя Мазепы было предано анафеме. Также, по мнению Нарышкина, спецоперация на Украине «объединила и сплотила» российское общество.





«Тех же, кто в эти судьбоносные дни предпочел стать так называемым гражданином мира, отвернувшимся от своей Родины, ждет судьба изменника-Мазепы», — сказал Нарышкин на заседании по теме исторического проекта «Единой России».





Глава СВР напомнил, что о Мазепе еще поэт Александр Пушкин писал, что «он не любит ничего, что кровь готов он лить как воду, что презирает он свободу, что нет Отчизны для него».





Известно, что Иван Мазепа являлся соратником царя Петра I и перешел в годы Северной войны на сторону шведов. Однако многие украинские казаки остались верными Петру I и участвовали в Полтавской битве на стороне России под предводительством нового гетмана Ивана Скоропадского и полковника Семена Палия.





В начале XVIII века имя Мазепы предали анафеме. За измену родине он был предан условной гражданской казни и лишен всех полученных от государя наград и титулов. Также Петр I дал приказ изготовить специальный орден Иуды, которым наградил беглого гетмана за предательство.