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В Кремле заявили, что уничтожение националистов является главной задачей спецоперации на Украине
Ситуация осложняется там, где боевики угрожают безопасности мирных жителей, подчеркнул Песков undefined
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В Кремле заявили, что уничтожение националистов является главной задачей спецоперации на Украине

Ситуация осложняется там, где боевики угрожают безопасности мирных жителей, подчеркнул Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что уничтожение националистических батальонов — первоочередная задача военной операции, которую проводят Вооруженные силы РФ на территории Украины. По его словам, не должно быть никаких сомнений в выполнении российской армией поставленных целей.


«Главное — это освобождать все-таки [Украину] от этих националистических батальонов. Операция продолжается, и задачи, которые стоят, хорошо известны», — обратил внимание Песков.


Он подчеркнул, что цели спецоперации «должны быть выполнены и будут выполнены». Представитель Кремля также отметил, что жизнь налаживается на Украине в тех районах, где нацбатальоны «не берут мирное население в заложники» и «не расстреливают социальные объекты, дома». 


«А в тех местах, где националистические батальоны занимаются тем, о чем я сказал, там происходит ожесточенная борьба и там они все подлежат уничтожению», — сказал Дмитрий Песков.


Ранее сенатор Андрей Климов заявил, что Российская Федерация не собирается затягивать проведение военной операции на Украине. Он подчеркнул, что она завершится, когда «Украину сделают безопасной для России и всего мира».

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Dailystorm - Нарышкин сравнил критикующих спецоперацию россиян с гетманом Мазепой, предавшим Петра I
#спецоперация #песков #военная операция #украина #владимир путин
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