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В Кремле прокомментировали последствия атак ВСУ на Белгородскую и Брянскую области
Повреждения в регионах незначительные, местные власти пока не обращались за федеральной помощью, сообщил Дмитрий Песков undefined
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В Кремле прокомментировали последствия атак ВСУ на Белгородскую и Брянскую области

Повреждения в регионах незначительные, местные власти пока не обращались за федеральной помощью, сообщил Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти пострадавших от атак Вооруженных сил Украины Белгородской и Брянской областей не обращались за федеральной помощью. По словам Пескова, повреждения в регионах незначительные, поэтому «сил и средств» в областях должно хватить, «чтобы принять все необходимые меры».


«Насколько мне известно, обращений от регионов на этот счет не было. Там действительно есть повреждения, но это не какие-то значительные повреждения. Поэтому сил и средств регионов наверняка вполне достаточно, чтобы принять все необходимые меры», — цитирует Пескова ТАСС.


Накануне власти Белгородской и Брянской областей сообщили об обстреле украинскими военными села Журавлевка и поселка Климово. В Журавлевке был ранен один местный житель, в Климово — восемь граждан. В населенных пунктах были повреждены жилые дома и социальные объекты.


Кроме того, украинские военные обстреляли пограничный пункт пропуска в Кореневском районе Курской области. Об этом 13 апреля сообщили местные власти. По их информации, жертв и разрушений с российской стороны нет.


15 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Россия ответит новыми ракетными ударами по объектам в Киеве, если Украина не прекратит устраивать провокации на российской территории.

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Россия пригрозила нарастить число ракетных ударов по Киеву, если Украина продолжит атаковать территорию РФ

Ранее Российская армия сбила украинский Ми-8, обстрелявший поселок в Брянской области 15 апреля 2022
Dailystorm - Россия пригрозила нарастить число ракетных ударов по Киеву, если Украина продолжит атаковать территорию РФ
#украина #брянская область #песков #белгородская область
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