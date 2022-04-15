Жена Медведчука Марченко сообщила, что ее супруга избивали сотрудники СБУ

Супруга главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко на пресс-конференции в Москве заявила, что обладает доказательствами избиения ее мужа сотрудниками Службы безопасности Украины. Она отметила, что покинула страну, а супруг отказался уезжать из Киева. По словам Марченко, ей и семье продолжают поступать угрозы.





«На одном из фото следов повреждений нет. На следующем видны большие гематомы и синяки, которые они пытались прикрыть волосами. <…> Нет никаких сомнений, что его избивали уже в первые часы после задержания», — сказала Марченко.





По ее словам, все имущество семьи было арестовано, но никаких судов по этому делу не было. Марченко также напомнила, что не были учтены интересы их несовершеннолетних детей. Супруга Медведчука рассказала, что покинула Украину 18 февраля, однако ее супруг, несмотря на уговоры, отказался уезжать.





«Ни на один день не покидал территорию Украины. Я пыталась уговорить Виктора уехать, <…> но он сказал, что все, что с ним будет происходить, он выдержит», — заявила Марченко.