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Жена Медведчука Марченко сообщила, что ее супруга избивали сотрудники СБУ
Она рассказала, что до сих пор не знает, где находится муж undefined
Новости

Жена Медведчука Марченко сообщила, что ее супруга избивали сотрудники СБУ

Она рассказала, что до сих пор не знает, где находится муж

Супруга главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко на пресс-конференции в Москве заявила, что обладает доказательствами избиения ее мужа сотрудниками Службы безопасности Украины. Она отметила, что покинула страну, а супруг отказался уезжать из Киева. По словам Марченко, ей и семье продолжают поступать угрозы.


«На одном из фото следов повреждений нет. На следующем видны большие гематомы и синяки, которые они пытались прикрыть волосами. <…> Нет никаких сомнений, что его избивали уже в первые часы после задержания», — сказала Марченко.


По ее словам, все имущество семьи было арестовано, но никаких судов по этому делу не было. Марченко также напомнила, что не были учтены интересы их несовершеннолетних детей. Супруга Медведчука рассказала, что покинула Украину 18 февраля, однако ее супруг, несмотря на уговоры, отказался уезжать. 


«Ни на один день не покидал территорию Украины. Я пыталась уговорить Виктора уехать, <…> но он сказал, что все, что с ним будет происходить, он выдержит», — заявила Марченко.

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Зеленский предложил России обменять задержанного Медведчука на пленных украинских военных

О задержании главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» стало известно 12 апреля 13 апреля 2022
Dailystorm - Зеленский предложил России обменять задержанного Медведчука на пленных украинских военных

Она обратилась к журналистам и активистам с просьбой разыскать ее мужа, поскольку сама не может этого сделать из-за продолжающихся угроз, отметила Марченко. 


Жена Медведчука уверена, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «способен воздействовать на несамостоятельного президента Зеленского» и поможет в разрешении ситуации. Она назвала турецкого лидера «единственным независимым политиком Европы».


Ранее Марченко записала видеообращение к Зеленскому. Она потребовала немедленно освободить супруга, утверждая, что Медведчук не нарушал никаких украинских законов. Позже жена оппозиционного политика обратилась на видео к главе Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану, попросив у него помощи.


12 апреля Зеленский в своем Telegram-канале сообщил о задержании Виктора Медведчука. Он предложил России обменять политика на пленных украинских военных. В Кремле ответили, что Медведчук — не гражданин РФ и не имеет никакого отношения к спецоперации на Украине. 

Володин: Если с Медведчуком что-то случится, Зеленскому придется ответить

Председатель Госдумы считает политика конкурентом «номер один» для украинского президента 13 апреля 2022
Dailystorm - Володин: Если с Медведчуком что-то случится, Зеленскому придется ответить
#медведчук #украина #сбу #оппозиционная платформа — за жизнь
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