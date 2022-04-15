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Спикер Рады: Партию Медведчука запретят, а его самого лишат депутатского мандата
Ранее Владимир Зеленский предложил обменять Виктора Медведчука на украинских военнопленных undefined
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Спикер Рады: Партию Медведчука запретят, а его самого лишат депутатского мандата

Ранее Владимир Зеленский предложил обменять Виктора Медведчука на украинских военнопленных

Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что деятельность партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) запретят, а главу политсовета партии Виктора Медведчука лишат депутатского мандата. Ранее президент Украины сообщил о задержании Медведчука и предложил России обменять его на украинских военнопленных.


Согласно указу Совета национальной безопасности и обороны Украины, деятельность фракции ОПЗЖ в Верховной раде была приостановлена с 14 апреля, напомнил Стефанчук. «Министерство юстиции подает иск в суд, с тем чтобы запретить эту партию», — сказал он в эфире телеканала «Украина-24», цитата по ТАСС.


Председатель Рады также сообщил, что обвиняемого на Украине в госизмене Виктора Медведчука лишат депутатского кресла: «Это вопрос правоохранительных органов и судов, как только будет решение, вступившее в законную силу, в соответствии с 80-й статьей Конституции Украины, с народного депутата Медведчука будут сняты полномочия народного депутата Украины».


Руслан Стефанчук не ответил на вопрос журналистов, будет ли распущена Верховная рада и проведены новые парламентские выборы в случае запрета деятельности «Оппозиционной платформы — За жизнь». Он допустил, что могут быть распущены органы местной власти, где есть значительное присутствие членов этой партии.


«Давайте подождем, на будущей неделе, мы, возможно, тоже соберем Верховную раду Украины, чтобы проголосовать за этот законодательный акт, и после этого будет вопрос, каким образом будут работать соответствующие органы», — сказал спикер Рады.


Стефанчук также сообщил, что на следующее заседание Верховной рады вынесут рассмотрение законодательного акта о роспуске и «наказании» партий, которые сотрудничали с Россией.

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#верховная рада #медведчук #украина #оппозиционная платформа — за жизнь
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