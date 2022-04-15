«Обострилась деменция»: врач объяснил поведение Байдена, который протянул руку пустому месту

«То, что он [президент США] дементный больной, было видно еще в период предвыборной кампании. Хотя бы потому, что у него периодически возникает дезориентация в пространстве и времени», — заявил «Общественной службе новостей» врач Конев.





Сейчас все это усугубляется, поскольку Байден находится в нервной ситуации, от него постоянно требуется принятие решений, полагает доктор медицинских наук.





«Повторюсь, он дементный больной с ярко выраженными признаками. Эхолалия — один из них, когда ему говорят, а он повторяет последние слова. Видно это невооруженным взглядом: если раньше нужно было специалистам приглядываться, то теперь практически любой заметит периодически возникающую неврастению и панические атаки», — заключил Конев.





Ранее в Сеть попали кадры, как президент США, завершив выступление в штате Северная Каролина об инфраструктурной реформе, повернулся направо на сцене и протянул руку для рукопожатия. Но рядом с Байденом не было никого, кому этот жест мог быть предназначен. Затем растерянный американский лидер потоптался недалеко от трибуны, вероятно, отыскивая выход со сцены.