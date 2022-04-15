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«Обострилась деменция»: врач объяснил поведение Байдена, который протянул руку пустому месту
Американский лидер оконфузился не в первый раз: он путал Обаму с Трампом, ошибался в фамилии Путина и в названиях стран undefined
Новости

«Обострилась деменция»: врач объяснил поведение Байдена, который протянул руку пустому месту

Американский лидер оконфузился не в первый раз: он путал Обаму с Трампом, ошибался в фамилии Путина и в названиях стран

Президент США Джо Байден попал в неловкую ситуацию в Северной Каролине, когда после выступления протянул руку пустому месту. Это не первый конфуз главы Белого дома, который ранее путал фамилии экс-президентов Дональда Трампа, Барака Обамы, российского лидера Владимира Путина. Врач-кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев считает, что такое поведение 79-летнего Байдена может свидетельствовать об обострении деменции у политика.

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«То, что он [президент США] дементный больной, было видно еще в период предвыборной кампании. Хотя бы потому, что у него периодически возникает дезориентация в пространстве и времени», — заявил «Общественной службе новостей» врач Конев.


Сейчас все это усугубляется, поскольку Байден находится в нервной ситуации, от него постоянно требуется принятие решений, полагает доктор медицинских наук.


«Повторюсь, он дементный больной с ярко выраженными признаками. Эхолалия — один из них, когда ему говорят, а он повторяет последние слова. Видно это невооруженным взглядом: если раньше нужно было специалистам приглядываться, то теперь практически любой заметит периодически возникающую неврастению и панические атаки», — заключил Конев.


Ранее в Сеть попали кадры, как президент США, завершив выступление в штате Северная Каролина об инфраструктурной реформе, повернулся направо на сцене и протянул руку для рукопожатия. Но рядом с Байденом не было никого, кому этот жест мог быть предназначен. Затем растерянный американский лидер потоптался недалеко от трибуны, вероятно, отыскивая выход со сцены.

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СМИ регулярно пишут о неловких ситуациях во время публичных выступлений Байдена. Например, говоря 12 апреля об удорожании продовольствия во всем мире, президент США оговорился и перепутал Китай с Украиной. Также в ходе выступления в Белом доме Байден запнулся и вместо слова prosecute («преследование в судебном порядке») получилось prostitution («проституция»).


В феврале 2022 года Байден заявил, что не существовало идеального момента для вывода американских войск из Афганистана. Но глава Белого дома оговорился и вместо Афганистана сначала упомянул Украину и Ирак. «У нас не было ни малейшей возможности объединить Украину. То есть, простите, Ирак. Афганистан! Этого добиться было невозможно», — сказал Байден.

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Кроме того, в июле 2021 года Байден перепутал своих предшественников Барака Обаму и Дональда Трампа. Оговорку политик допустил во время своего выступления в штате Пенсильвания. При этом в апреле, выступая в Белом доме, Байден, произнося фамилию президента РФ Владимира Путина, назвал его «Клутиным». Однако сам мгновенно заметил, что оговорился, и произнес фамилию Путина правильно. Байден также в своей речи едва не перепутал слова «эскалация» и «вакцинация», но исправился на полуслове.

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