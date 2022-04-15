Москвичей предупредили о «возвращении зимы» 16-17 апреля

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 16 и 17 апреля жителей Москвы ожидает «возвращение зимы». Он отметил, что в столице выпадет снег и образуется гололед. Эксперт призвал автомобилистов на летней резине быть предельно осторожными.





«С запада надвигается теплый фронт, он сегодня накроет к вечеру Центральную Россию, в Москве в районе 15 часов начнется небольшой дождь, вечером усилится, станет ливневым, всю ночь будет поливать как из ведра, а как только циклон в утренние часы развернется тыловой частью, начнет обеспечивать доступ холодного воздуха», — сообщил РИА Новости синоптик.





По словам Тишковца, около шести-семи часов утра субботы проливные дожди соединятся со снегом, а в течение дня начнется «мокрый снег без дождя». За счет этого на улицах столицы образуется неустойчивый снежный покров до трех-пяти сантиметров.





Синоптик также добавил, что грядущей ночью ожидается четыре-шесть градусов тепла, однако уже днем температура опустится до трех-пяти градусов. К вечеру ожидается штормовой ветер до 17 метров в секунду и температура начнет понижаться. В ночь на воскресенье она упадет до минус двух градусов.





Тишковец подчеркнул, что заморозки в Москве продержатся до конца выходных, после чего погода вернется в норму. В начале следующей недели температура начнет расти и к ее концу может дойти до плюс 18 градусов.