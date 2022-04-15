ТАСС: Экипаж крейсера «Москва» прибыл в Севастополь

Экипаж крейсера «Москва», погибшего 15 апреля в Черном море, был доставлен в Севастополь. Об этом рассказал ТАСС источник в морских кругах. Известно, что корабль погрузился под воду при буксировке в пункт назначения.





«Экипаж доставлен в пункт постоянной дислокации», — сообщил источник агентства.





В Минобороны РФ ранее сообщали, что из-за повреждений корпуса, полученных во время пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость В результате в условиях штормового моря крейсер «Москва» ушел под воду.





В Севастополе находится главная база Черноморского флота. Сколько человек доставлено и есть ли в экипаже погибшие или пострадавшие, пока Минобороны РФ не уточняется.





Крейсер принимал участие в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Корабль был предназначен для нанесения ударов по крупным надводным целям. Он обеспечивал боевую устойчивость противолодочных групп и использовался для огневой поддержки десанта.





13 апреля глава Одесской областной администрации Максим Марченко заявил, что ВСУ атаковали крейсер «Москва» противокорабельными крылатыми ракетами «Нептун». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее сообщил, что главе государства Владимиру Путину доложили об этом инциденте.