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ТАСС: Экипаж крейсера «Москва» прибыл в Севастополь
Корабль затонул при буксировке во время шторма undefined
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ТАСС: Экипаж крейсера «Москва» прибыл в Севастополь

Корабль затонул при буксировке во время шторма

Экипаж крейсера «Москва», погибшего 15 апреля в Черном море, был доставлен в Севастополь. Об этом рассказал ТАСС источник в морских кругах. Известно, что корабль погрузился под воду при буксировке в пункт назначения.


«Экипаж доставлен в пункт постоянной дислокации», — сообщил источник агентства.


В Минобороны РФ ранее сообщали, что из-за повреждений корпуса, полученных во время пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость В результате в условиях штормового моря крейсер «Москва» ушел под воду.


В Севастополе находится главная база Черноморского флота. Сколько человек доставлено и есть ли в экипаже погибшие или пострадавшие, пока Минобороны РФ не уточняется.


Крейсер принимал участие в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Корабль был предназначен для нанесения ударов по крупным надводным целям. Он обеспечивал боевую устойчивость противолодочных групп и использовался для огневой поддержки десанта.


13 апреля глава Одесской областной администрации Максим Марченко заявил, что ВСУ атаковали крейсер «Москва» противокорабельными крылатыми ракетами «Нептун». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее сообщил, что главе государства Владимиру Путину доложили об этом инциденте.

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Минобороны РФ: Крейсер «Москва» затонул во время шторма

Из-за повреждений корпуса корабль потерял устойчивость 14 апреля 2022
Dailystorm - Минобороны РФ: Крейсер «Москва» затонул во время шторма

Крейсер «Москва» вошел в состав ВМФ СССР в 1982 году. В начале 1990-х корабль (носил тогда название «Слава») мог попасть под списание. Однако вернулся в боевой состав флота в 1999 году благодаря содействию правительства столицы. После этого крейсер получил свое нынешнее имя.


Во второй половине 2015 года крейсер «Москва» возглавлял постоянное оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море, где средствами ПВО прикрывал российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Основное ударное вооружение корабля — 16 пусковых установок ракет П-1000 «Вулкан». 22 июля 2016 года крейсер «Москва» был удостоен ордена Нахимова.

#спецоперация #севастополь #корабль #моряки #минобороны рф
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