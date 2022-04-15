Путин за 2021 год заработал чуть более 10 миллионов рублей

На официальном сайте пресс-службы Кремля опубликовали декларацию о доходах президента России. В 2021 году Владимир Путин заработал 10,2 миллиона рублей. Премьер-министр страны Михаил Мишустин заработал в 2021 году почти в два раза больше — 18,3 миллиона рублей. Его декларация была размещена на сайте правительства.





Согласно сведениям о доходах, расходах и имуществе, у Владимира Путина в собственности находятся квартира в России площадью 77 квадратных метров и гараж площадью 18 квадратных метров. В пользовании президента находятся квартира в РФ площадью 153,7 квадратных метра и гаражное место площадью 18 метров. Кроме того, Путин владеет двумя автомобилями ГАЗ М21, машиной «Нива» и автомобильным прицепом «Скиф».





По данным о доходах, расходах и имуществе членов правительства, у Михаила Мишустина в собственности нет объектов недвижимости. Кроме того, он не владеет транспортными средствами. Вместе с женой и сыном премьер пользуется земельным участком площадью 5,5 тысячи квадратных метра, жилым домом площадью 861,2 квадратных метра и квартирой площадью 141,6 квадратных метра. Все эти объекты расположены в России.





В пресс-службе кабмина, объяснили, из каких средств состоит заработок премьер-министра, цитата по ТАСС: «Сумма складывается из доходов по основному месту работы и доходов по депозитным вкладам средств, которые Мишустин заработал ранее».





Владимир Путин заработал на 207,9 тысячи рублей больше, чем в 2020 году. По его итогам у президента был задекларирован доход в 9,994 миллиона рублей. В документах за 2020 год было указано то же имущество, что и за 2021 год.





Глава правительства в 2020 году заработал больше, чем в 2021-ом. Два года назад его доход составил 19,853 миллиона рублей. В его декларации за 2020 год, как и в документах за 2021 год, не было объектов недвижимости в собственности.