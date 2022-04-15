В Россию из Германии на ПМЖ переехали 1,3 тысячи человек

С 2006 года в Россию из Европы переехали четыре тысячи человек. Среди них 1,3 тысячи — граждане Германии. За это же время из стран Балтии на ПМЖ в РФ перебрались 2,5 тысячи человек. Все они воспользовались российской программой по содействию в переселении.





Статистику озвучило Министерство внутренних дел России. Письмо от чиновников есть в распоряжении Daily Storm. В документе отмечается, что общее число возвращенцев за 16 лет составило свыше миллиона человек. В МВД подчеркивают, что наибольший интерес к данной программе проявляют граждане стран постсоветского пространства.





«Важнейшим инструментом, успешно обеспечивающим привлечение соотечественников в нашу страну уже в течение почти 16 лет, является Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденная указом президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637», — говорится в сообщении МВД РФ.





Ранее Daily Storm удалось пообщаться с россиянами, проживающими в Германии. Мы выяснили, как сложно начать новую жизнь в другой стране, сколько на это нужно денег, и ответили на главный вопрос последнего времени: почему граждане РФ стремятся как можно скорее уехать из процветающего европейского государства обратно на родину.





28 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «чушью» слухи о разработке в России закона о «невозвращенцах». Он подчеркнул, что российских бизнесменов и медийных личностей, покинувших страну на фоне спецоперации, не станут лишать права вернуться домой.