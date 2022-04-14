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​​«Я думаю, скоро будут обратные финты»: психиатр оценил нарочито счастливые послания сбежавших звезд
Артисты старательно делают вид, что у них все хорошо, и хвастают заморскими пейзажами Коллаж: Daily Storm
Культура

​​«Я думаю, скоро будут обратные финты»: психиатр оценил нарочито счастливые послания сбежавших звезд

Артисты старательно делают вид, что у них все хорошо, и хвастают заморскими пейзажами

Коллаж: Daily Storm

Врач-психиатр Василий Шуров прокомментировал необычное поведение Анны Нетребко и Максима Галкина, которые после начала спецоперации на Украине приняли решение уехать за границу и теперь выкладывают оттуда счастливые ролики. Одна катается на верблюде, второй гоняет на велосипеде. И все такие улыбающиеся и довольные, как будто им все равно, что где-то гибнут люди. Однако, говорит Василий, на самом деле это маска. Заметно, что оба в растерянности!

 

«Господа, мечты сбываются! Вот она я, сижу на верблюде по имени Алекс. Это незабываемое впечатление... Мой красавец верблюд, поедем дальше смотреть на сфинксов!» — поделилась Нетребко, и в каждом ее слове — будто завуалированное послание. Желание показать, как же ей теперь хорошо. В отличие от оставшихся на родине.

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А вот — муж Аллы Пугачевой. Он энергично крутит колеса велосипеда и предлагает израильтянам приходить на его выступления, не забыв добавить «давно не виделись» и «shabbat shalom». «Что касается всех слухов, хайпа, безобразных кривотолков, — продолжает Максим, — не читайте по утрам советских газет! Это все бред, на который я не считаю нужным реагировать».

Между тем психиатр, главный врач собственной клиники Василий Шуров считает, что все эти ролики не более чем спектакли. Ведь быть счастливым и казаться им — две совершенно разные вещи.

 

«Естественно, люди играют, — говорит он Daily Storm. — У нас все хорошо! Мы на отдыхе, все прекрасно! И в то же время очень боятся, потому что они сейчас словно между небом и землей. Им надо решать, что делать: или и дальше выслуживаться перед Западом и думать, как там удержаться, или вымаливать прощение у страны, которую они так подставили и из которой так трусливо сбежали. Поэтому это все показное, демонстративное и фальшивое. А так как деньги они зарабатывают именно здесь, я думаю, мы скоро увидим их обратные финты и еще более униженное поведение».

Василий Шуров
Василий Шуров Фото: stranaprotivnarkotikov.ru

К сожалению, говорит Василий, мы привыкли обожествлять: если человек — звезда, значит он обладает какими-то повышенными морально-нравственными качествами! Но, как правило, такие люди демонстрируют обратное.  

 

«Насколько они успешны и уверены в себе, настолько же ничтожны в обычной жизни, — считает психиатр. — Взять того же Зеленского, когда достаточно посредственный комик вдруг стал президентом, и мы все увидели его двуличность, неадекватность и полное холуйство перед Западом!»  

 

Ну а о Макаревиче, продолжает Василий, можно и не говорить. Помните его глумливое: «Вижу тявканье по поводу уехавших — Аллы, Максима, Чулпан, Земфиры. Это Россия уехала от вас... Потому что Россия — они, а не вы»?

Андрей Макаревич
Андрей Макаревич Фото: Global Look Press / Комсомольская правда

«Я знаю, что сейчас рассматривается закон о лишении гражданства, — говорит Шуров, — и считаю, что это должно быть максимально быстро принято. Чтобы все эти люди больше не имели права называться россиянами!»


Утром 24 февраля Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о военной операции в Донбассе. По словам президента, она направлена на денацификацию Украины и ставит своей целью защиту людей, которые вот уже восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.

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