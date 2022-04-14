​​«Я думаю, скоро будут обратные финты»: психиатр оценил нарочито счастливые послания сбежавших звезд

Врач-психиатр Василий Шуров прокомментировал необычное поведение Анны Нетребко и Максима Галкина, которые после начала спецоперации на Украине приняли решение уехать за границу и теперь выкладывают оттуда счастливые ролики. Одна катается на верблюде, второй гоняет на велосипеде. И все такие улыбающиеся и довольные, как будто им все равно, что где-то гибнут люди. Однако, говорит Василий, на самом деле это маска. Заметно, что оба в растерянности!

«Господа, мечты сбываются! Вот она я, сижу на верблюде по имени Алекс. Это незабываемое впечатление... Мой красавец верблюд, поедем дальше смотреть на сфинксов!» — поделилась Нетребко, и в каждом ее слове — будто завуалированное послание. Желание показать, как же ей теперь хорошо. В отличие от оставшихся на родине.