«Без лоха и жизнь не та». Ксения Собчак разочаровала поклонников, запустив свой марафон

Все мы помним нашумевший выпуск журналистки Ксении Собчак, который разоблачил поголовно всех российских инфоцыган. Он нашел отклик в сердцах миллионов российских пользователей, которые, видимо, не раз обжигались на курсах и марафонах от торговцев воздухом. Правда, Ксения не была бы собой, если бы все делала просто так. Блондинка выложила серию видео про инфоцыган перед запуском своего курса. До этого Ксения Анатольевна долго трудилась со сценаристами по прогревам. Даже меняла команды, потому что на середине работы не сошлась с режиссером по долям. Да и идея слегка трансформировалась: сперва должен был появиться курс «Как быть Собчак», позже пошли разговоры о том, что это будет школа современной журналистики. В итоге светская львица запустила авторский проект про деньги, карьеру и коммуникации.
«Закономерность перехода. Вы меняете обстановку. Тебе нужно посмотреть шире на свою жизнь, на типы коммуникаций, выйти из зоны комфорта», — рассказывала Ксения на своем вебинаре на фоне плаката с надписью «Почти любое наше желание может исполнить конкретный человек».
Продолжительность курса — восемь недель. При этом возможно выбрать несколько тарифов: за 11 900 рублей, 39 900 рублей и за 600 тысяч рублей. Последний — для тех 10 счастливчиков, которые хотят попасть в закрытый клуб друзей Собчак, иметь возможность взять у нее интервью для портфолио и занять место поближе к кумиру при офлайн-встречах. Также девушка предлагает рассрочку.
Курсы Собчак продвигает АНО ДПО «Мегакампус» (по крайней мере, такие данные указаны на сайте обучения). Директором этой организации является ректор школы бизнеса «Синергия» Григорий Аветов. На страницу молодого человека в Instagram подписано много светских львиц, включая Алену Водонаеву. В последнем посте парень отмечает, что неделю живет в Мумбаи.
«Я осознал, что бизнес, деньги — это все не делает нас счастливыми. У меня в планах ретрит, випассана, медитации, и я пишу этот пост, стоя на гвоздях, конечно. Теперь только счастье, покой и умиротворение. Ах да, теперь я веган», — написал Аветов.
На вопрос «А как же «Мегакампус?» Аветов скромно ответил, что он обитает внутри него.
Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», 17 марта 2022 года на Аветова с товарищами было подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам размером почти в 62 миллиарда рублей.
Впрочем, вернемся к курсам Ксении Собчак. Большинство пользователей соцсетей разнесли в пух и прах обучение журналистки. «Израиль сам себя не оплатит», «Пошла обирать народ», «Без лоха и жизнь не та» — это лишь малое из того, что писали россияне после анонса курса Ксении.
Многие прошлись и по магической сумме в 600 тысяч рублей.
«600 000 — какая-то магическая цифра для Ксении. Я недавно закупала рекламу в Telegram, выставила ради интереса фильтр стоимости от высокого к низкому. Конечно же, самые бешеные цены у нашего поцика. Один час в топ-24 в ленте — 600 000 рублей. Неудивительно, что у нее рекламы нет на канале», — написала пользовательница с ником Особа.
Правда, наиболее внимательные все-таки нашли у Ксении рекламу бывшего пресс-секретаря движения «Наши» Кристины Потупчик.
«Видимо, дела у Собчак идут плохо, раз скандальная телеведущая пошла на крайности. Когда-то осуждавшая инфоцыганство светская львица теперь решила заработать. Неожиданно для всех Собчак предложила россиянам курс по саморазвитию», — пишет пользователь с ником Александр Ш.