«Без лоха и жизнь не та». Ксения Собчак разочаровала поклонников, запустив свой марафон

Все мы помним нашумевший выпуск журналистки Ксении Собчак, который разоблачил поголовно всех российских инфоцыган. Он нашел отклик в сердцах миллионов российских пользователей, которые, видимо, не раз обжигались на курсах и марафонах от торговцев воздухом. Правда, Ксения не была бы собой, если бы все делала просто так. Блондинка выложила серию видео про инфоцыган перед запуском своего курса. До этого Ксения Анатольевна долго трудилась со сценаристами по прогревам. Даже меняла команды, потому что на середине работы не сошлась с режиссером по долям. Да и идея слегка трансформировалась: сперва должен был появиться курс «Как быть Собчак», позже пошли разговоры о том, что это будет школа современной журналистики. В итоге светская львица запустила авторский проект про деньги, карьеру и коммуникации.





«Закономерность перехода. Вы меняете обстановку. Тебе нужно посмотреть шире на свою жизнь, на типы коммуникаций, выйти из зоны комфорта», — рассказывала Ксения на своем вебинаре на фоне плаката с надписью «Почти любое наше желание может исполнить конкретный человек».





Продолжительность курса — восемь недель. При этом возможно выбрать несколько тарифов: за 11 900 рублей, 39 900 рублей и за 600 тысяч рублей. Последний — для тех 10 счастливчиков, которые хотят попасть в закрытый клуб друзей Собчак, иметь возможность взять у нее интервью для портфолио и занять место поближе к кумиру при офлайн-встречах. Также девушка предлагает рассрочку.





Курсы Собчак продвигает АНО ДПО «Мегакампус» (по крайней мере, такие данные указаны на сайте обучения). Директором этой организации является ректор школы бизнеса «Синергия» Григорий Аветов. На страницу молодого человека в Instagram подписано много светских львиц, включая Алену Водонаеву. В последнем посте парень отмечает, что неделю живет в Мумбаи.





«Я осознал, что бизнес, деньги — это все не делает нас счастливыми. У меня в планах ретрит, випассана, медитации, и я пишу этот пост, стоя на гвоздях, конечно. Теперь только счастье, покой и умиротворение. Ах да, теперь я веган», — написал Аветов.





На вопрос «А как же «Мегакампус?» Аветов скромно ответил, что он обитает внутри него.