Новости
Новости
St
«Без лоха и жизнь не та». Ксения Собчак разочаровала поклонников, запустив свой марафон
За возможность взять интервью для портфолио у журналистки участники должны заплатить 600 тысяч рублей Коллаж: Daily Storm
Культура

«Без лоха и жизнь не та». Ксения Собчак разочаровала поклонников, запустив свой марафон

За возможность взять интервью для портфолио у журналистки участники должны заплатить 600 тысяч рублей

Коллаж: Daily Storm

Все мы помним нашумевший выпуск журналистки Ксении Собчак, который разоблачил поголовно всех российских инфоцыган. Он нашел отклик в сердцах миллионов российских пользователей, которые, видимо, не раз обжигались на курсах и марафонах от торговцев воздухом. Правда, Ксения не была бы собой, если бы все делала просто так. Блондинка выложила серию видео про инфоцыган перед запуском своего курса. До этого Ксения Анатольевна долго трудилась со сценаристами по прогревам. Даже меняла команды, потому что на середине работы не сошлась с режиссером по долям. Да и идея слегка трансформировалась: сперва должен был появиться курс «Как быть Собчак», позже пошли разговоры о том, что это будет школа современной журналистики. В итоге светская львица запустила авторский проект про деньги, карьеру и коммуникации.


«Закономерность перехода. Вы меняете обстановку. Тебе нужно посмотреть шире на свою жизнь, на типы коммуникаций, выйти из зоны комфорта», — рассказывала Ксения на своем вебинаре на фоне плаката с надписью «Почти любое наше желание может исполнить конкретный человек».


Продолжительность курса — восемь недель. При этом возможно выбрать несколько тарифов: за 11 900 рублей, 39 900 рублей и за 600 тысяч рублей. Последний — для тех 10 счастливчиков, которые хотят попасть в закрытый клуб друзей Собчак, иметь возможность взять у нее интервью для портфолио и занять место поближе к кумиру при офлайн-встречах. Также девушка предлагает рассрочку.


Курсы Собчак продвигает АНО ДПО «Мегакампус» (по крайней мере, такие данные указаны на сайте обучения). Директором этой организации является ректор школы бизнеса «Синергия» Григорий Аветов. На страницу молодого человека в Instagram подписано много светских львиц, включая Алену Водонаеву. В последнем посте парень отмечает, что неделю живет в Мумбаи.


«Я осознал, что бизнес, деньги — это все не делает нас счастливыми. У меня в планах ретрит, випассана, медитации, и я пишу этот пост, стоя на гвоздях, конечно. Теперь только счастье, покой и умиротворение. Ах да, теперь я веган», — написал Аветов.


На вопрос «А как же «Мегакампус?» Аветов скромно ответил, что он обитает внутри него.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
Скриншот: метод собчак
Скриншот: метод собчак

Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», 17 марта 2022 года на Аветова с товарищами было подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам размером почти в 62 миллиарда рублей. 


Впрочем, вернемся к курсам Ксении Собчак. Большинство пользователей соцсетей разнесли в пух и прах обучение журналистки. «Израиль сам себя не оплатит», «Пошла обирать народ», «Без лоха и жизнь не та» — это лишь малое из того, что писали россияне после анонса курса Ксении.


Многие прошлись и по магической сумме в 600 тысяч рублей.


«600 000 — какая-то магическая цифра для Ксении. Я недавно закупала рекламу в Telegram, выставила ради интереса фильтр стоимости от высокого к низкому. Конечно же, самые бешеные цены у нашего поцика. Один час в топ-24 в ленте — 600 000 рублей. Неудивительно, что у нее рекламы нет на канале», — написала пользовательница с ником Особа.


Правда, наиболее внимательные все-таки нашли у Ксении рекламу бывшего пресс-секретаря движения «Наши» Кристины Потупчик.


«Видимо, дела у Собчак идут плохо, раз скандальная телеведущая пошла на крайности. Когда-то осуждавшая инфоцыганство светская львица теперь решила заработать. Неожиданно для всех Собчак предложила россиянам курс по саморазвитию», — пишет пользователь с ником Александр Ш.

#марафон желаний #блиновская #инфоцыгане #марафон #ксения собчак #курсы
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»