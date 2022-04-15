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«Павел воспитанный молодой человек». В ФК «Химки» не видят проблемы в том, что Мамаев публично оскорбляет женщин
В комментариях к посту новой супруги футболиста развернулась целая словесная баталия Коллаж: Daily Storm
Культура

«Павел воспитанный молодой человек». В ФК «Химки» не видят проблемы в том, что Мамаев публично оскорбляет женщин

В комментариях к посту новой супруги футболиста развернулась целая словесная баталия

Коллаж: Daily Storm

Полузащитник ФК «Химки» Павел Мамаев вновь отличился вне футбольного поля. Отстаивая честь своей новой супруги Надежды Санько (Мамаевой), спортсмен написал комментарий под постом в публичном Telegram-канале девушки и начал общаться с ее подписчицами.


«А ты тоже пошла на хер отсюда! Фукает она. Как можно такое животное, как эта собака, поддерживать? Я вообще не понимаю. Вы такие же нелюди, как и она», — отвечает Павел девушке, которая оставила комментарий в поддержку Аланы Мамаевой.


«Любимый, нас все-таки с тобой вывели на эмоции. Сейчас перекрутят так, что это мы пришли и мы говорим о ком-то. Ведь это просто нечисть жалкая приперлась. Хотя она здесь сидит», — парирует Надежда Санько.


В отношении своей бывшей супруги Павел также оказался многословным.


«Слышишь, ты! Я даже не знаю, как тебя назвать. Про дочь начала думать? Это ты ее довела до такого состояния, что она мне пишет SMS «Я от тебя отказываюсь», «Я хочу, чтобы ты умер», «Я не хочу тебя видеть». То, что ты вытворяешь, то, что ты говоришь в мой адрес и в адрес моей семьи, — я этого никогда не забуду. И все к тебе вернется стократно. И ты, мразота, мне еще смеешь что-то говорить про дочь! С дочерью я налажу отношения, но не благодаря тебе, поняла ты, мразь?» — отвечает Мамаев своей бывшей жене.


«Эта животина пришла ко мне на страницу, она влезла ко мне, она оскорбила Пашу, рассказывая о том, что у него нет яиц. Она такая жалкая, шкура, которая сейчас будет слушать. Это все было предсказуемо», — продолжает Санько.


Впрочем, развод — личное дело каждой пары. В футбольном клубе «Химки» не видят ничего криминального в том, как игрок общается с людьми в нерабочее время.


«Мы личную жизнь футболиста не комментируем. Посмотрели публикации в Telegram-канале. Павел сам с этим разберется. Нам главное, чтобы он был в порядке и хорошо выступал за футбольный клуб «Химки», — говорит Daily Storm пресс-секретарь клуба Георгий Муханов. — Павел воспитанный молодой человек. У нас все в обществе нормально. На то, что касается его личной жизни и общения с супругой, мы не обращаем внимания».


Для тех, кто не следит за ситуацией, напомним, что Павел Мамаев — известный футболист. Однако те, кто не интересуется этим видом спорта, надолго запомнят скандал, в который он угодил, подравшись с чиновником Минпромторга Денисом Паком. За свою выходку Павел получил 1,5 года колонии общего режима. Процесс был очень громким. Не успели страсти остыть, как новая беда пришла в дом спортсмена, — развод с супругой, фотомоделью Аланой Мамаевой. Супруги долго не могли определиться с алиментами. Не так давно суд встал на сторону Аланы. Теперь Павел Мамаев обязан выплачивать треть дохода в счет алиментов на содержание своей дочери, Алисы. Девочка продолжит жить с мамой. Но главное, кажется, впереди. Совсем скоро пройдут процессы по разделу совместного имущества.

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