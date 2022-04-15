«Для кого-то это просто красная тряпочка, для нее — вся жизнь!»

Когда она будет готова? Я думаю, что уже через несколько недель. Причем есть ощущение, что мы работаем не вдвоем, а целой страной. Вся почта завалена письмами: «Ребят, спасибо, что взялись за такое дело, и, если что, с удовольствием заберем вашу скульптуру себе!»





Эта бабулька была беззащитнее ребенка





«Глядя на эту бабушку, я сразу же вспоминаю свою: женщину, которая когда-то удочерила мою осиротевшую маму. Тот же платочек, то же лицо и желание принарядиться к приходу дорогих гостей... Хотя гости оказались не такими уж и дорогими и обозвали Знамя Победы «тряпочкой»!





Была у нее и своя собственная история. Когда моей бабушке было 17-18 лет, она умудрилась пробраться в немецкий штаб и унести оттуда знамя части: большое красное полотнище с белым кругом и черной свастикой. И что она сделала... Она отрезала эту свастику, а из оставшейся ткани сшила юбку, которую потом берегла до самой старости. В этом наряде она ходила и на свадьбы, и на праздники.





Ну а то, как оскорбили бабулечку, которая из ролика... Я не знаю, у меня такое ощущение, что на моих глазах посмели обидеть что-то беззащитное. Вот кем нужно быть, чтобы смотреть на это без трясучки и нервов?! Поэтому мне бы очень хотелось узнать, что и она, и дедушка в безопасности. В интернете пишут, что их забрали родные, но, к сожалению, это не подтверждено».