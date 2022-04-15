«Для кого-то это просто красная тряпочка, для нее — вся жизнь!»

В Воронеже установят скульптуру пожилой женщины, которая встретила украинских военных с советским флагом в руках, а увидев, что они его топчут, молча вернула им их подарки. Мол, не надо, забирайте обратно; за это знамя воевали ее родители, и она не продастся. Как сообщают авторы, работа уже начата и будет закончена ко Дню Победы. «Но это не просто бабушка и просто флаг, — говорит резчик Александр Ивченко. — Это та самая нравственная ось и объединяющее нас начало!»
Работа из тех, когда не существует никаких «зачем»
«Идея создать эту скульптуру принадлежит мне и моему напарнику Александру Алферову. Мы известны как чемпионы России по парковой скульптуре и обладатели Кубка Сандрингема в Англии, а сейчас работаем над большим проектом «ПроЛюбовь», в котором пытаемся уйти от слащавых поцелуев, сердечек и прочих мимимишек. Ведь любовь это и боль, и раны, и предательства, и прощение. Кровоток, который движет Вселенной!
И вот тут-то и появляется то самое видео с бабушкой. Мы смотрим этот ролик, и в нас начинает дребезжать какой-то нерв. Мы переглядываемся и понимаем, что должны отложить все и заняться именно ею, и все «зачем» уходят на второй план. Это очень похоже на то, когда ты неожиданно решаешь пойти в детский дом и что-то там пилишь. А потом понимаешь, что больше нигде и никогда не получишь такой же отклик, как от этих ребят, вдруг увидевших, как из чурки рождается лошадка».
Флаг будет настоящим!
«Признаться честно, рассказывая о своей идее в интернете, мы немного переживали. А вдруг все решат, что это ради какой-то выгоды или хайпа? Хотя в данном случае это было бы тошнотворно. Однако уже на следующее утро мы разговаривали с мэрией и понимали, что увидеть эту работу хотели бы не мы одни.
Сама скульптура будет деревянной и высотой в человеческий рост. По задумке, бабушка держит древко, на котором укреплен красный флаг. Настоящий! Тканевый. Чтобы он развевался на ветру и приковывал взгляд. А за ее спиной будет силуэт Родины-матери, что в общей сложности увеличит высоту композиции до трех-четырех метров.
Когда она будет готова? Я думаю, что уже через несколько недель. Причем есть ощущение, что мы работаем не вдвоем, а целой страной. Вся почта завалена письмами: «Ребят, спасибо, что взялись за такое дело, и, если что, с удовольствием заберем вашу скульптуру себе!»
Эта бабулька была беззащитнее ребенка
«Глядя на эту бабушку, я сразу же вспоминаю свою: женщину, которая когда-то удочерила мою осиротевшую маму. Тот же платочек, то же лицо и желание принарядиться к приходу дорогих гостей... Хотя гости оказались не такими уж и дорогими и обозвали Знамя Победы «тряпочкой»!
Была у нее и своя собственная история. Когда моей бабушке было 17-18 лет, она умудрилась пробраться в немецкий штаб и унести оттуда знамя части: большое красное полотнище с белым кругом и черной свастикой. И что она сделала... Она отрезала эту свастику, а из оставшейся ткани сшила юбку, которую потом берегла до самой старости. В этом наряде она ходила и на свадьбы, и на праздники.
Ну а то, как оскорбили бабулечку, которая из ролика... Я не знаю, у меня такое ощущение, что на моих глазах посмели обидеть что-то беззащитное. Вот кем нужно быть, чтобы смотреть на это без трясучки и нервов?! Поэтому мне бы очень хотелось узнать, что и она, и дедушка в безопасности. В интернете пишут, что их забрали родные, но, к сожалению, это не подтверждено».
Нет такого человека, который бы не встал с ней рядом!
«А напоследок мне очень хочется сказать о главном: все эти полтора месяца мы пытаемся найти ответы на мучающие нас вопросы. Что впереди? Как жить? Во что верить? Допустим, я никогда не думал, что буду аплодировать словам Кадырова, а сегодня я им глубоко симпатизирую.
И вот этот флаг в руках у бабушки — это как раз то самое начало, которое может нас всех объединить! Всех. И белых, и красных. И левых, и правых. И молодых, и старых. И пускай наши оппоненты называют то, за что она борется, какой-то там тряпочкой. Я думаю, не найдется ни одного человека, который бы не встал рядом с этой героической женщиной и ее знаменем! Это больше, чем просто бабушка и просто флаг. Это та самая нравственная ось, вокруг которой теперь все будет вращаться!»