Новости
Новости
St
«Для кого-то это просто красная тряпочка, для нее — вся жизнь!»
В столице Черноземья увековечат украинскую бабушку с красным знаменем Коллаж: Daily Storm
Культура

«Для кого-то это просто красная тряпочка, для нее — вся жизнь!»

В столице Черноземья увековечат украинскую бабушку с красным знаменем

Коллаж: Daily Storm

В Воронеже установят скульптуру пожилой женщины, которая встретила украинских военных с советским флагом в руках, а увидев, что они его топчут, молча вернула им их подарки. Мол, не надо, забирайте обратно; за это знамя воевали ее родители, и она не продастся. Как сообщают авторы, работа уже начата и будет закончена ко Дню Победы. «Но это не просто бабушка и просто флаг, — говорит резчик Александр Ивченко. — Это та самая нравственная ось и объединяющее нас начало!»

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram


Работа из тех, когда не существует никаких «зачем»


«Идея создать эту скульптуру принадлежит мне и моему напарнику Александру Алферову. Мы известны как чемпионы России по парковой скульптуре и обладатели Кубка Сандрингема в Англии, а сейчас работаем над большим проектом «ПроЛюбовь», в котором пытаемся уйти от слащавых поцелуев, сердечек и прочих мимимишек. Ведь любовь это и боль, и раны, и предательства, и прощение. Кровоток, который движет Вселенной!


И вот тут-то и появляется то самое видео с бабушкой. Мы смотрим этот ролик, и в нас начинает дребезжать какой-то нерв. Мы переглядываемся и понимаем, что должны отложить все и заняться именно ею, и все «зачем» уходят на второй план. Это очень похоже на то, когда ты неожиданно решаешь пойти в детский дом и что-то там пилишь. А потом понимаешь, что больше нигде и никогда не получишь такой же отклик, как от этих ребят, вдруг увидевших, как из чурки рождается лошадка».

Флаг будет настоящим!


«Признаться честно, рассказывая о своей идее в интернете, мы немного переживали. А вдруг все решат, что это ради какой-то выгоды или хайпа? Хотя в данном случае это было бы тошнотворно. Однако уже на следующее утро мы разговаривали с мэрией и понимали, что увидеть эту работу хотели бы не мы одни.


Сама скульптура будет деревянной и высотой в человеческий рост. По задумке, бабушка держит древко, на котором укреплен красный флаг. Настоящий! Тканевый. Чтобы он развевался на ветру и приковывал взгляд. А за ее спиной будет силуэт Родины-матери, что в общей сложности увеличит высоту композиции до трех-четырех метров.

Фото: ВКонтакте / Александр Ивченко

Когда она будет готова? Я думаю, что уже через несколько недель. Причем есть ощущение, что мы работаем не вдвоем, а целой страной. Вся почта завалена письмами: «Ребят, спасибо, что взялись за такое дело, и, если что, с удовольствием заберем вашу скульптуру себе!»


Эта бабулька была беззащитнее ребенка


«Глядя на эту бабушку, я сразу же вспоминаю свою: женщину, которая когда-то удочерила мою осиротевшую маму. Тот же платочек, то же лицо и желание принарядиться к приходу дорогих гостей... Хотя гости оказались не такими уж и дорогими и обозвали Знамя Победы «тряпочкой»!


Была у нее и своя собственная история. Когда моей бабушке было 17-18 лет, она умудрилась пробраться в немецкий штаб и унести оттуда знамя части: большое красное полотнище с белым кругом и черной свастикой. И что она сделала... Она отрезала эту свастику, а из оставшейся ткани сшила юбку, которую потом берегла до самой старости. В этом наряде она ходила и на свадьбы, и на праздники.


Ну а то, как оскорбили бабулечку, которая из ролика... Я не знаю, у меня такое ощущение, что на моих глазах посмели обидеть что-то беззащитное. Вот кем нужно быть, чтобы смотреть на это без трясучки и нервов?! Поэтому мне бы очень хотелось узнать, что и она, и дедушка в безопасности. В интернете пишут, что их забрали родные, но, к сожалению, это не подтверждено».

Александр Ивченко
Александр Ивченко Фото: ВКонтакте / Александр Ивченко

Нет такого человека, который бы не встал с ней рядом!


«А напоследок мне очень хочется сказать о главном: все эти полтора месяца мы пытаемся найти ответы на мучающие нас вопросы. Что впереди? Как жить? Во что верить? Допустим, я никогда не думал, что буду аплодировать словам Кадырова, а сегодня я им глубоко симпатизирую.


И вот этот флаг в руках у бабушки — это как раз то самое начало, которое может нас всех объединить! Всех. И белых, и красных. И левых, и правых. И молодых, и старых. И пускай наши оппоненты называют то, за что она борется, какой-то там тряпочкой. Я думаю, не найдется ни одного человека, который бы не встал рядом с этой героической женщиной и ее знаменем! Это больше, чем просто бабушка и просто флаг. Это та самая нравственная ось, вокруг которой теперь все будет вращаться!»

#спецоперация #воронеж #скульптура #бабушка с флагом #александр ивченко #александр алферов #день победы #украина
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»