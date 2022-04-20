Катя Гордон: Если я однажды созрею до занятий уголовным правом, то я пойду как все получать адвокатский статус

Время от времени вокруг правозащитницы Кати Гордон ходят слухи: то девушку лишили адвокатского статуса, то не лишили. Все это отчасти связано с успешной деятельностью молодого юриста, которая за время своей практики не боялась браться за защиту самых резонансных дел. В интервью Daily Storm девушка, находящаяся в интересном положении, развеяла мифы и рассказала, зачем и кому это выгодно.
— Катя привет, расскажи, ты счастлива?
— Абсолютно. Я в положении, у меня классный муж, и я жду третьего ребенка.
— Но ведь тебя лишили адвокатской деятельности. Или?..
— Это все чушь, потому что я юрист, у меня есть юридическая коммерческая компания. Кстати, адвокат не имеет права вести коммерческую деятельность.
Я не занимаюсь уголовными делами, я юрист — специалист в области семейного права, арбитражного. Поэтому у меня никогда не было адвокатского статуса, но это абсолютно ничего не значит.
— А разве так можно?
— Смотри, например, у юриста Пиманова адвокатского статуса нет. Также его нет у огромного количества юристов, работающих в ключевых компаниях.
— А почему тогда так много этому внимания уделяют?
— Для кандидатов, занимающихся уголовным правом, это нужно. Я не занимаюсь уголовным правом. У меня команда юристов, которые специализируются в своих направлениях. Кто-то юрист по защите чести и достоинства, кто-то семейным правом занимается. Просто у многих каша из-за этого, да и завистники любят делать вбросы в СМИ.
— А были примеры, когда кого-то лишали?
— Да, полно. Например, Добровинского, у него был адвокатский статус, он занимался уголовными делами.
В случае со мной — это неправда. Я благополучна: учусь и пишу научную работу в сфере информационных технологий и трансграничной передачи данных, все у меня хорошо.
— Ты планируешь получать статус адвоката по уголовным делам?
— На данном этапе я не планирую получать адвокатский статус по уголовным делам, поскольку я не занимаюсь уголовными делами и мне не нужны эти лишние обязательства.
Потому что если у тебя статус адвоката, ты зависишь от адвокатского сообщества, которое тебя уже может периодически вызывать и пытаться влиять через дисциплинарные взыскания всевозможные и так далее, плюс у меня есть бизнес (в том числе и кофейни), и мне придется что-то мухлевать, переписывать мои бизнесы на кого-то другого. Я тоже этого не хочу делать, мне удобнее существовать в бизнес-структуре, где на меня все оформлено. А адвокатам приходится как-то там хитрить, например, на жену или мужа переоформлять.
Если я однажды созрею до занятия уголовным правом, то я пойду как все получать адвокатский статус. На данный момент мне это не нужно.