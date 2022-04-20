Катя Гордон: Если я однажды созрею до занятий уголовным правом, то я пойду как все получать адвокатский статус

Время от времени вокруг правозащитницы Кати Гордон ходят слухи: то девушку лишили адвокатского статуса, то не лишили. Все это отчасти связано с успешной деятельностью молодого юриста, которая за время своей практики не боялась браться за защиту самых резонансных дел. В интервью Daily Storm девушка, находящаяся в интересном положении, развеяла мифы и рассказала, зачем и кому это выгодно.





— Катя привет, расскажи, ты счастлива?





— Абсолютно. Я в положении, у меня классный муж, и я жду третьего ребенка.





— Но ведь тебя лишили адвокатской деятельности. Или?..





— Это все чушь, потому что я юрист, у меня есть юридическая коммерческая компания. Кстати, адвокат не имеет права вести коммерческую деятельность.

Я не занимаюсь уголовными делами, я юрист — специалист в области семейного права, арбитражного. Поэтому у меня никогда не было адвокатского статуса, но это абсолютно ничего не значит.





— А разве так можно?





— Смотри, например, у юриста Пиманова адвокатского статуса нет. Также его нет у огромного количества юристов, работающих в ключевых компаниях.





— А почему тогда так много этому внимания уделяют?





— Для кандидатов, занимающихся уголовным правом, это нужно. Я не занимаюсь уголовным правом. У меня команда юристов, которые специализируются в своих направлениях. Кто-то юрист по защите чести и достоинства, кто-то семейным правом занимается. Просто у многих каша из-за этого, да и завистники любят делать вбросы в СМИ.