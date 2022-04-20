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Катя Гордон: Если я однажды созрею до занятий уголовным правом, то я пойду как все получать адвокатский статус
Знаменитая правозащитница развеяла мифы вокруг своей деятельности Коллаж: Daily Storm
Культура

Катя Гордон: Если я однажды созрею до занятий уголовным правом, то я пойду как все получать адвокатский статус

Знаменитая правозащитница развеяла мифы вокруг своей деятельности

Коллаж: Daily Storm

Время от времени вокруг правозащитницы Кати Гордон ходят слухи: то девушку лишили адвокатского статуса, то не лишили. Все это отчасти связано с успешной деятельностью молодого юриста, которая за время своей практики не боялась браться за защиту самых резонансных дел. В интервью Daily Storm девушка, находящаяся в интересном положении, развеяла мифы и рассказала, зачем и кому это выгодно.


— Катя привет, расскажи, ты счастлива?


— Абсолютно. Я в положении, у меня классный муж, и я жду третьего ребенка.


— Но ведь тебя лишили адвокатской деятельности. Или?..


— Это все чушь, потому что я юрист, у меня есть юридическая коммерческая компания. Кстати, адвокат не имеет права вести коммерческую деятельность.

Я не занимаюсь уголовными делами, я юрист — специалист в области семейного права, арбитражного. Поэтому у меня никогда не было адвокатского статуса, но это абсолютно ничего не значит.


— А разве так можно?


— Смотри, например, у юриста Пиманова адвокатского статуса нет. Также его нет у огромного количества юристов, работающих в ключевых компаниях.


— А почему тогда так много этому внимания уделяют?


— Для кандидатов, занимающихся уголовным правом, это нужно. Я не занимаюсь уголовным правом. У меня команда юристов, которые специализируются в своих направлениях. Кто-то юрист по защите чести и достоинства, кто-то семейным правом занимается. Просто у многих каша из-за этого, да и завистники любят делать вбросы в СМИ.

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Катя Гордон
Катя Гордон Фото: Википедия

— А были примеры, когда кого-то лишали?


— Да, полно. Например, Добровинского, у него был адвокатский статус, он занимался уголовными делами.


В случае со мной — это неправда. Я благополучна: учусь и пишу научную работу в сфере информационных технологий и трансграничной передачи данных, все у меня хорошо.


— Ты планируешь получать статус адвоката по уголовным делам?

 

— На данном этапе я не планирую получать адвокатский статус по уголовным делам, поскольку я не занимаюсь уголовными делами и мне не нужны эти лишние обязательства.


Потому что если у тебя статус адвоката, ты зависишь от адвокатского сообщества, которое тебя уже может периодически вызывать и пытаться влиять через дисциплинарные взыскания всевозможные и так далее, плюс у меня есть бизнес (в том числе и кофейни), и мне придется что-то мухлевать, переписывать мои бизнесы на кого-то другого. Я тоже этого не хочу делать, мне удобнее существовать в бизнес-структуре, где на меня все оформлено. А адвокатам приходится как-то там хитрить, например, на жену или мужа переоформлять.


Если я однажды созрею до занятия уголовным правом, то я пойду как все получать адвокатский статус. На данный момент мне это не нужно. 

#адвокат #правозащита #светские хроники #катя гордон
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