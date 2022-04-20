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Владимир Винокур рассказал, не страшно ли ему, что Киев может ударить по его родному Курску
Артист родился недалеко от границы с Украиной Коллаж: Daily Storm
Культура

Владимир Винокур рассказал, не страшно ли ему, что Киев может ударить по его родному Курску

Артист родился недалеко от границы с Украиной

Коллаж: Daily Storm

Владимир Винокур рассказал, переживает ли он за свой родной Курск, где сейчас объявлен желтый уровень террористической опасности. Но, как считает артист, если и нужно волноваться, то лишь в рамках разумного!

 

Белгородская область: два украинских вертолета проникают на ее территорию и поражают нефтебазу. Брянская: в поселке Климово под обстрел со стороны авиации попадают беременная женщина и ее полуторагодовалый ребенок. Мальчик получает серьезное осколочное ранение. Село Таврическое, Крым: предположительно сбитый нашими ПВО беспилотник повреждает крыши и окна двух частных домов.

 

В Курской области зафиксирована попытка обстрела позиций пограничников. И хотя военный эффект нулевой, людям все равно страшно, ведь противник дает понять, что он где-то рядом!

 

Между тем уроженец Курска Владимир Винокур считает, что такая паника преждевременна.

 

«Да, я действительно оттуда, — подтверждает он, — но у меня там уже почти никого. Все или умерли, или разъехались. Родителей я забрал в Москву еще 40 лет назад; здесь они и похоронены вместе с моим старшим братом Борисом. Единственный человек, который там остается, — это его вдова, которой сейчас 85 лет и с которой мы постоянно на связи. Но она говорит, что все тихо и никаких поводов для волнений пока нет».

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Владимир Винокур
Владимир Винокур Фото: vladimirvinokur.com

«Знаю ли я, что в Белгородской области уже роют окопы? — спрашивает мэтр. — Но это же на самой границе. А Курск, он все-таки подальше».

 

Надо сказать, что Винокур — один из тех людей, которые сразу поддержали признание Россией ЛНР и ДНР, и считают, что это было необходимо. Наступило время справедливости — спасти людей от геноцида. Но как подчеркивает артист, сейчас не тот момент, чтобы произносить громкие фразы. Вместо этого он ездит по госпиталям и выступает перед ранеными бойцами.

 

«Я делал это и раньше, — скромно говорит Владимир Натанович. — Был и в Чечне, и в Афганистане. А сейчас решил возобновить эту традицию и рад, что это вызывает у ребят такой горячий отклик!»

 

Одно из выступлений проходило в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского в подмосковном Красногорске и было устроено специально для участников операции по защите Донбасса. Ведь лечат не только лекарства, но и вовремя сказанное доброе слово. Не говоря уже про юмор.

 

«Хорошая поддержка наших парней! — пишут россияне. — Уважение!»

Фото: РИА Новости / Виктор Антонюк
Фото: РИА Новости / Виктор Антонюк

24 февраля Владимир Путин объявил о том, что на территорию Украины введены российские войска. Мера носит вынужденный характер и ставит перед собой задачу спасти мирное население ДНР и ЛНР. На сегодняшний день военные действия длятся почти два месяца, и срок их окончания пока неизвестен.

 

«Мы будем действовать ритмично, спокойно, по плану, который изначально был предложен Генеральным штабом, — подчеркнул Путин во время пресс-конференции по итогам прошедших неделю назад переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

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