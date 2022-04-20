Владимир Винокур рассказал, не страшно ли ему, что Киев может ударить по его родному Курску

Владимир Винокур рассказал, переживает ли он за свой родной Курск, где сейчас объявлен желтый уровень террористической опасности. Но, как считает артист, если и нужно волноваться, то лишь в рамках разумного!

Белгородская область: два украинских вертолета проникают на ее территорию и поражают нефтебазу. Брянская: в поселке Климово под обстрел со стороны авиации попадают беременная женщина и ее полуторагодовалый ребенок. Мальчик получает серьезное осколочное ранение. Село Таврическое, Крым: предположительно сбитый нашими ПВО беспилотник повреждает крыши и окна двух частных домов.

В Курской области зафиксирована попытка обстрела позиций пограничников. И хотя военный эффект нулевой, людям все равно страшно, ведь противник дает понять, что он где-то рядом!

Между тем уроженец Курска Владимир Винокур считает, что такая паника преждевременна.

«Да, я действительно оттуда, — подтверждает он, — но у меня там уже почти никого. Все или умерли, или разъехались. Родителей я забрал в Москву еще 40 лет назад; здесь они и похоронены вместе с моим старшим братом Борисом. Единственный человек, который там остается, — это его вдова, которой сейчас 85 лет и с которой мы постоянно на связи. Но она говорит, что все тихо и никаких поводов для волнений пока нет».