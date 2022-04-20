Владимир Винокур рассказал, не страшно ли ему, что Киев может ударить по его родному Курску

Владимир Винокур рассказал, переживает ли он за свой родной Курск, где сейчас объявлен желтый уровень террористической опасности. Но, как считает артист, если и нужно волноваться, то лишь в рамках разумного!
Белгородская область: два украинских вертолета проникают на ее территорию и поражают нефтебазу. Брянская: в поселке Климово под обстрел со стороны авиации попадают беременная женщина и ее полуторагодовалый ребенок. Мальчик получает серьезное осколочное ранение. Село Таврическое, Крым: предположительно сбитый нашими ПВО беспилотник повреждает крыши и окна двух частных домов.
В Курской области зафиксирована попытка обстрела позиций пограничников. И хотя военный эффект нулевой, людям все равно страшно, ведь противник дает понять, что он где-то рядом!
Между тем уроженец Курска Владимир Винокур считает, что такая паника преждевременна.
«Да, я действительно оттуда, — подтверждает он, — но у меня там уже почти никого. Все или умерли, или разъехались. Родителей я забрал в Москву еще 40 лет назад; здесь они и похоронены вместе с моим старшим братом Борисом. Единственный человек, который там остается, — это его вдова, которой сейчас 85 лет и с которой мы постоянно на связи. Но она говорит, что все тихо и никаких поводов для волнений пока нет».
«Знаю ли я, что в Белгородской области уже роют окопы? — спрашивает мэтр. — Но это же на самой границе. А Курск, он все-таки подальше».
Надо сказать, что Винокур — один из тех людей, которые сразу поддержали признание Россией ЛНР и ДНР, и считают, что это было необходимо. Наступило время справедливости — спасти людей от геноцида. Но как подчеркивает артист, сейчас не тот момент, чтобы произносить громкие фразы. Вместо этого он ездит по госпиталям и выступает перед ранеными бойцами.
«Я делал это и раньше, — скромно говорит Владимир Натанович. — Был и в Чечне, и в Афганистане. А сейчас решил возобновить эту традицию и рад, что это вызывает у ребят такой горячий отклик!»
Одно из выступлений проходило в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского в подмосковном Красногорске и было устроено специально для участников операции по защите Донбасса. Ведь лечат не только лекарства, но и вовремя сказанное доброе слово. Не говоря уже про юмор.
«Хорошая поддержка наших парней! — пишут россияне. — Уважение!»
24 февраля Владимир Путин объявил о том, что на территорию Украины введены российские войска. Мера носит вынужденный характер и ставит перед собой задачу спасти мирное население ДНР и ЛНР. На сегодняшний день военные действия длятся почти два месяца, и срок их окончания пока неизвестен.
«Мы будем действовать ритмично, спокойно, по плану, который изначально был предложен Генеральным штабом, — подчеркнул Путин во время пресс-конференции по итогам прошедших неделю назад переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.