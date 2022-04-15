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В Шереметьеве пообещали дать бой надвигающемуся на Москву снегопаду
Для обслуживания самолетов и всех операций задействуют свыше 800 единиц техники undefined
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В Шереметьеве пообещали дать бой надвигающемуся на Москву снегопаду

Для обслуживания самолетов и всех операций задействуют свыше 800 единиц техники

Аэропорт Шереметьево продолжит работу в штатном режиме, несмотря на надвигающийся на Москву снегопад. В пресс-службе авиагавани сообщили Daily Storm, что для обеспечения всех взлетно-посадочных операций задействуют свыше 190 единиц спецтехники и средств механизации.


«Для наземного обслуживания воздушных судов может быть использовано более 660 единиц спецтехники, в том числе 31 антиобледенительная машина и 48 аэродромных обогревателей воздушных судов», — говорится в сообщении.


В пресс-службе аэропорта подчеркнули, что опасаться образования гололеда на искусственных аэродромных покрытиях не стоит. На них всегда поддерживается неснижаемый запас противогололедных реагентов.


Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей столицы о надвигающемся снегопаде. Эксперт уточнил, что на улицах Москвы ожидают образования неустойчивого снежного покрова до 3-5 сантиметров. Погода нормализуется 18 апреля.


Помимо снегопада в столице будет гололед. Тишковец обратился к автомобилистам, которые уже успели перейти с зимних шин на летние, призвав их проявлять бдительность на дороге.

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#погода #шереметьево #аэропорт #снег #москва
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