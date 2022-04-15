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Самым богатым депутатом стал коммунист Владимир Блоцкий
Его годовой доход превысил 3,5 миллиарда рублей Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко
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Самым богатым депутатом стал коммунист Владимир Блоцкий

Его годовой доход превысил 3,5 миллиарда рублей

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

Опубликованы ежегодные декларации со сведениями о доходах депутатов Государственной думы. Самым богатым парламентарием по итогам 2021 года стал Владимир Блоцкий, заместитель председателя комитета по аграрным вопросам.


Его доход за 2021 год составляет немногим больше 3,5 миллиарда рублей. Кроме того, депутат владеет девятью земельными участками (один из них, площадью 1050 квадратных метров, находится в Великобритании) и четырьмя жилыми домами (один из них также в Великобритании, его площадь — 312 квадратных метров). Во владении Блоцкого также четыре квартиры в России и два машино-места. 


Общая площадь всех жилых помещений Блоцкого — более 10 тысяч квадратных метров. Самый большой участок депутата — 1,5 тысячи квадратных метров. Самый маленький — квартира площадью 38 «квадратов», она находится в общей долевой собственности, а парламентарию принадлежит одна десятая всей ее площади.


Также на Блоцкого зарегистрированы два автомобиля: Porsche Cayenne Diesel и Porsche Panamera 4S.


Доход жены депутата составляет почти четыре миллиона рублей. Она владеет двумя земельными участками, двумя жилыми домами, четырьмя квартирами и одним смотровым колодцем. Вся недвижимость находится в России. 


Супруге Блоцкого принадлежат также два автомобиля: Mercedes Benz Gle 350 D 4Matic и Ford F 450.

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#зарплата #депутаты #доходы
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