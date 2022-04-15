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Самой бедной женой депутата оказалась супруга Владислава Даванкова от партии «Новые люди»
Ее доход за 2021 год составил две копейки Фото: Global Look Press / Татьяна Морозова
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Самой бедной женой депутата оказалась супруга Владислава Даванкова от партии «Новые люди»

Ее доход за 2021 год составил две копейки

Фото: Global Look Press / Татьяна Морозова

Обнародованы ежегодные декларации со сведениями о доходах депутатов Государственной думы. По итогам 2021 года самой бедной женой депутата стала супруга заместителя руководителя фракции «Новые люди» Владислава Даванкова. Ее доход за 2021 год составил две копейки.


В безвозмездном пользовании супруги Даванкова находится квартира площадью 79,7 квадратных метра. Кроме того, она владеет автомобилем BMW 6 GT 630d xDrive. У двухпользовании двух детей супругов также есть квартира площадью 79,7 квадратных метра.


Сам Владислав Даванков за 2021 год заработал пять миллионов рублей. В собственности депутата находятся дом площадью 496,8 квадратных метра, земельный участок под строительство площадью 3179 квадратных метра, а также 1/4 квартиры площадью 79,7 квадратных метра. Все объекты недвижимости расположены в России.


Самым богатым депутатом Госдумы по итогам 2021 года стал заместитель председателя комитета по аграрным вопросам Владимир Блоцкий. Его доход превысил 3,5 миллиарда рублей. Парламентарий владеет девятью земельными участками, один из которых, площадью 1050 квадратных метров, находится в Великобритании; а также четырьмя жилыми домами, один из них также в Великобритании, его площадь — 312 квадратных метров. Во владении Блоцкого есть четыре квартиры в России, два машино-места и два автомобиля: Porsche Cayenne Diesel и Porsche Panamera 4S.


Жена Владимира Блоцкого за год заработала почти четыре миллиона рублей. Она владеет находящимися в России двумя земельными участками, двумя жилыми домами, четырьмя квартирами и смотровым колодцем. Кроме того, у супруги депутата есть автомобили Mercedes Benz Gle 350 D 4Matic и Ford F 450.

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Самым богатым депутатом стал коммунист Владимир Блоцкий

Его годовой доход превысил 3,5 миллиарда рублей 15 апреля 2022
Dailystorm - Самым богатым депутатом стал коммунист Владимир Блоцкий
#декларация #депутаты #доходы #госдума
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