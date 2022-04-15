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Денис Мантуров за год заработал свыше 700 миллионов рублей, став самым богатым членом правительства России
Ему принадлежит недвижимость общей площадью свыше 10 тысяч квадратных метров undefined
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Денис Мантуров за год заработал свыше 700 миллионов рублей, став самым богатым членом правительства России

Ему принадлежит недвижимость общей площадью свыше 10 тысяч квадратных метров

Члены правительства России опубликовали декларации о своих доходах за 2021 год. Самым богатым в представленном документе значится министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров — за год он заработал 704 663 698,35 рубля.


Во владении министра 11 объектов недвижимости, которые зарегистрированы в России. Мантурову принадлежат четыре земельных участка, жилой дом, гостевой дом, квартира и четыре личных парковочных места для автомобилей.


Общая площадь всей недвижимости министра промышленности и торговли составила 13 749,3 квадратных метра. Самый большой его участок — 6009 квадратных метров. Самый маленький — 16,3 квадратных метра.


На Мантурова также зарегистрированы два автомобиля: LADA Vesta и Tesla Model X 100D.


Жена министра за год заработала почти в 14 раз меньше своего супруга — 52 421 630,09 рубля. В ее владении находятся три объекта недвижимости: земельный участок, жилой дом и квартира. Все имущество зарегистрировано на территории России, а его суммарная площадь — 1935 квадратных метров.


Ранее стало известно, что самым богатым депутатом по итогам 2021 года стал заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Блоцкий. На него зарегистрировано девять земельных участков, четыре квартиры и два машино-места. За год он заработал свыше трех миллиардов рублей.

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Богатейший сенатор Пономарев заработал четыре миллиарда рублей

Камчатский миллиардер снова возглавил топ богатейших сенаторов по итогам 2021 года 15 апреля 2022
Dailystorm - Богатейший сенатор Пономарев заработал четыре миллиарда рублей
#доходы #рубль #мантуров #декларация #министр #рф
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