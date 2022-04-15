Новости
Новости
St
Богатейший сенатор Пономарев заработал четыре миллиарда рублей
Камчатский миллиардер снова возглавил топ богатейших сенаторов по итогам 2021 года undefined
Новости

Богатейший сенатор Пономарев заработал четыре миллиарда рублей

Камчатский миллиардер снова возглавил топ богатейших сенаторов по итогам 2021 года

Член Совета Федерации от Камчатского края предприниматель Валерий Пономарев задекларировал доход в четыре миллиарда 216 миллионов рублей. Согласно опубликованным декларациям, это самый крупный заработок среди всех сенаторов РФ.


Пономарев уже не первый год сохраняет лидерство. С прошлого года его доход не сильно изменился. За 2020 год он составил 4,1 миллиарда. В 2019 году Пономарев заявлял о 2,7 миллиарда рублей.


Также в декларации миллиардер указал две квартиры общей площадью 230 квадратных метров. Автопарк сенатора состоит из трех автомобилей: Bentley Arnage R, ГАЗ-21 и Ferrari F430. На Пономареве также числятся три машиноместа и три небольших нежилых помещения.


Его жена за это же время заработала всего пять миллионов. У нее во владении земельный участок 36 049 квадратных метров и одно машино-место. 


Валерий Пономарев — совладелец «Океанрыбфлота», одного из крупнейших рыбопромышленных предприятий Камчатки. Пономарев — член Совета Федерации с 19 декабря 2011 года, входит в комитет по экономической политике.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#совфед #декларации #совет федерации #миллиардер
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»