Богатейший сенатор Пономарев заработал четыре миллиарда рублей

Член Совета Федерации от Камчатского края предприниматель Валерий Пономарев задекларировал доход в четыре миллиарда 216 миллионов рублей. Согласно опубликованным декларациям, это самый крупный заработок среди всех сенаторов РФ.





Пономарев уже не первый год сохраняет лидерство. С прошлого года его доход не сильно изменился. За 2020 год он составил 4,1 миллиарда. В 2019 году Пономарев заявлял о 2,7 миллиарда рублей.





Также в декларации миллиардер указал две квартиры общей площадью 230 квадратных метров. Автопарк сенатора состоит из трех автомобилей: Bentley Arnage R, ГАЗ-21 и Ferrari F430. На Пономареве также числятся три машиноместа и три небольших нежилых помещения.





Его жена за это же время заработала всего пять миллионов. У нее во владении земельный участок 36 049 квадратных метров и одно машино-место.





Валерий Пономарев — совладелец «Океанрыбфлота», одного из крупнейших рыбопромышленных предприятий Камчатки. Пономарев — член Совета Федерации с 19 декабря 2011 года, входит в комитет по экономической политике.