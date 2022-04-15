Миллион рублей не сделал богатым: самым бедным депутатом стал Антон Ткачев от партии «Новые люди»

На официальном сайте Госдумы опубликована декларация о доходах депутатов. За 2021 год самым бедным парламентарием стал член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи от фракции «Новые люди» Антон Ткачев.





Его доход составил чуть больше 1,1 миллиона рублей. В безвозмездном пользовании Ткачева — земельный участок площадью 818 квадратных метров и жилой дом площадью 117,2 квадратных метра.





Он также владеет квартирой площадью 84,5 квадратных метра, данной ему на срок полномочий депутата Госдумы. Помимо всего прочего, на Ткачева зарегистрирован легковой автомобиль BMW 318D. Сведений о супруге и детях в декларации нет.