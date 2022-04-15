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Миллион рублей не сделал богатым: самым бедным депутатом стал Антон Ткачев от партии «Новые люди»
За 2021 год доход парламентария составил 1,1 миллиона рублей Фото: Global Look Press / New People party press service
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Миллион рублей не сделал богатым: самым бедным депутатом стал Антон Ткачев от партии «Новые люди»

За 2021 год доход парламентария составил 1,1 миллиона рублей

Фото: Global Look Press / New People party press service

На официальном сайте Госдумы опубликована декларация о доходах депутатов. За 2021 год самым бедным парламентарием стал член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи от фракции «Новые люди» Антон Ткачев.


Его доход составил чуть больше 1,1 миллиона рублей. В безвозмездном пользовании Ткачева — земельный участок площадью 818 квадратных метров и жилой дом площадью 117,2 квадратных метра.


Он также владеет квартирой площадью 84,5 квадратных метра, данной ему на срок полномочий депутата Госдумы. Помимо всего прочего, на Ткачева зарегистрирован легковой автомобиль BMW 318D. Сведений о супруге и детях в декларации нет.

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Самым богатым парламентарием по итогам 2021 года оказался заместитель председателя думского комитета по аграрным вопросам Владимир Блоцкий. Его доход составляет немногим больше 3,5 миллиардов рублей.


В пользовании депутата девять земельных участков, один из которых в Великобритании, а также четыре жилых дома и четыре квартиры в России. Общая площадь всех жилых помещений — более 10 тысяч квадратных метров. На Блоцкого также зарегистрировано два автомобиля: Porsche Cayenne Diesel и Porsche Panamera 4S.


Доход его супруги составляет почти четыре миллиона рублей. Она владеет машинами Mercedes Benz Gle 350 D 4Matic и Ford F 450, двумя земельными участками, двумя жилыми домами, четырьмя квартирами и одним смотровым колодцем.

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