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В ЕС раскритиковали высылку дипломатов из России
Москву покинули 18 работников представительства Европейского союза undefined
Новости

В ЕС раскритиковали высылку дипломатов из России

Москву покинули 18 работников представительства Европейского союза

Российские власти объявили о высылке 18 дипломатов представительства Европейского союза. В ответ на это Брюссель выразил протест.


В Брюсселе заявили, что выражают сожаление «в связи с необоснованным и не вызванным какими-либо причинами» действиями российского правительства выслать работников из представительства Евросоюза в Москве.


18 апреля Россия объявила персонами нон грата работников диппредставительства ЕС в Москве, после того как 19 российских дипломатов были лишены аккредитации в Бельгии при органах управления ЕС, занимающихся вопросами атомной энергетики.


Еще 15 апреля в МИД России был вызван руководитель представительства ЕС Маркус Эдерер. Европейскому дипломату вручили ноту протеста в связи с высылкой 19 россиян.


Дипломатический кризис между ЕС и Россией обострился 24 февраля, когда на Украине началась специальная военная операция Вооруженных сил РФ. Западные страны обвиняют Москву в нарушении международного права, в свою очередь российские власти указывают на незаконность европейских и американских санкций, введенных против РФ.

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#москва #ес #дипломатия
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