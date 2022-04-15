В ЕС раскритиковали высылку дипломатов из России

Российские власти объявили о высылке 18 дипломатов представительства Европейского союза. В ответ на это Брюссель выразил протест.





В Брюсселе заявили, что выражают сожаление «в связи с необоснованным и не вызванным какими-либо причинами» действиями российского правительства выслать работников из представительства Евросоюза в Москве.





18 апреля Россия объявила персонами нон грата работников диппредставительства ЕС в Москве, после того как 19 российских дипломатов были лишены аккредитации в Бельгии при органах управления ЕС, занимающихся вопросами атомной энергетики.





Еще 15 апреля в МИД России был вызван руководитель представительства ЕС Маркус Эдерер. Европейскому дипломату вручили ноту протеста в связи с высылкой 19 россиян.





Дипломатический кризис между ЕС и Россией обострился 24 февраля, когда на Украине началась специальная военная операция Вооруженных сил РФ. Западные страны обвиняют Москву в нарушении международного права, в свою очередь российские власти указывают на незаконность европейских и американских санкций, введенных против РФ.