Депутат «Новых людей» ушел из Заксобрания Свердловской области, чтобы спасти свой бизнес

В пресс-службе партии «Новые люди» прокомментировали уход депутата Заксобрания Свердловской области Ивана Зайченко со своего поста. Он добровольно сложил свои полномочия, чтобы заняться сохранением рабочих мест в принадлежавших ему компаниях.

«Причина ухода депутата — желание сконцентрироваться на работе своих предприятий, которые он ранее передал в доверительное управление. В условиях сложной экономической ситуации Иван Зайченко решил заняться сохранением рабочих мест для людей в своих компаниях и налаживанием бизнес-процессов», — сообщила Daily Storm пресс-служба партии.





По словам представителей «Новых людей», его мандат будет передан Владимиру Загайнову, который продолжит реализацию планов партии. Работу Зайченко в качестве депутата «Новые люди» оценили высоко.





Ранее Иван Зайченко опубликовал в соцсетях заявление об уходе со своего поста. «Друзья, я написал заявление об уходе из депутатов. В нынешней обстановке я не вижу, как можно выполнить свои предвыборные обещания и сдержать слово. А для меня это очень важно. Очень прошу вас простить меня за это решение. С сегодняшнего дня я полностью вне политики», — написал экс-депутат 15 апреля в своем Telegram-канале.





Иван Зайченко — владелец ресторанов «Сушкоф» и магазинов «ЖизньМарт». В сентябре 2021 года он избрался депутатом в Законодательное собрание Свердловской области от партии «Новые люди».