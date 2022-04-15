Войска России и ДНР не дали националистам прорваться к «Азовстали»

В Мариуполе силы России и Донецкой народной республики (ДНР) предотвратили попытку прорыва колонны украинских военных к заводу «Азовсталь». Отмечается, что время от времени украинские военные пытаются выбраться из города или, наоборот, пробиться к предприятию — идут небольшими диверсионными группами либо колоннами с техникой.





По словам военнослужащих ДНР, на которых ссылается РИА Новости, 15 апреля к «Азовстали» по улице Итальянской пыталось прорваться порядка 200 человек с военной техникой. Военные сообщили, что колонне не удалось добраться до завода, однако эта информация уточняется.





13 апреля официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что больше тысячи украинских военных добровольно сдались в плен в Мариуполе. По его словам, среди пленных 162 офицера и 47 военнослужащих-женщин.





15 апреля морские пехотинцы ВМС Украины сообщили, что сдались в плен из-за бессмысленности сопротивления. По словам одного из пленных, у них заканчивалась провизия, вода, снаряды и патроны. Он подчеркнул, что командиры не мешали свои военнослужащим сдаться в плен.





Ранее Минобороны РФ сообщило, что из Мариуполя на танках пытались вырваться около 100 украинских военных. В результате боев уничтожены до 50 человек личного состава ВСУ, 42 добровольно сложили оружие.