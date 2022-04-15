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Журналиста Юрия Дудя внесли в реестр СМИ-иноагентов
Туда также попала политолог Екатерина Шульман и еще семь физлиц undefined
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Журналиста Юрия Дудя внесли в реестр СМИ-иноагентов

Туда также попала политолог Екатерина Шульман и еще семь физлиц

Министерство юстиции России признало журналиста и блогера Юрия Дудя лицом, выполняющим функции иностранного агента. Согласно обновленному перечню ведомства, в список также попала политолог Екатерина Шульман и еще семь физлиц.


Помимо Дудя и Шульман такими лицами на территории России были признаны Регина Дзугкоева, журналист Карен Шаинян, Мария Сабунаева, основатель The Insider (СМИ-иноагент) Роман Доброхотов, карикатурист Сергей Елкин, Алексей Семенов и журналист Кирилл Кругликов.


Ранее Министерство юстиции включило в список СМИ-иноагентов Евгения Понасенкова и еще семь человек. В разговоре с Daily Storm публицист сообщил, что с подобным решением не согласен и отметил, что продолжит осуществлять свою деятельность в том виде, в каком она была.


5 апреля реестр физлиц СМИ-иноагентов пополнился вновь. В этот раз в него включили журналистов Евгения Киселева и Матвея Ганапольского, которые, как считают в министерстве, работали в интересах украинской стороны.


В тот же день глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил о необходимости признать нежелательными в стране 14 зарубежных организаций. Соответствующее обращение он направил в Генпрокуратуру.


По словам депутата, нежелательными должны быть признаны семь организаций из Польши, пять из Великобритании и две из Германии. В их числе — польские фонды имени Стефана Батория и имени Казимира Пулаского, британские Chatham House и Oak Foundation, германские Фонд имени Генриха Белля и Dekabristen e.V.


Закон о СМИ-иноагентах был принят в России в 2017 году. Он подразумевает, что «иностранным агентом» могут признать любое СМИ, которое получает финансирование из-за границы. В 2019 году был принят новый закон, который позволил причислять к иноагентам физические лица.

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Издание планирует возобновить деятельность после окончания военной операции России на Украине 28 марта 2022
Dailystorm - «Новая газета» приостановила работу после второго предупреждения Роскомнадзора
#юрий дудь #иноагент #рф #минюст #журналист
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