Политолога Екатерину Шульман внесли в реестр СМИ-иноагентов

Министерство юстиции России включило в реестр СМИ-иноагентов политолога Екатерину Шульман. Помимо нее в него вошли еще семь человек, в том числе Юрий Дьдь, следует из соответствующего перечня ведомства.





Вместе с Шульман и Дудем иноагентами признали еще семь человек. Среди них также основатель The Insider (СМИ-иноагент) Роман Доброхотов и карикатурист Сергей Елкин. Кроме того, в перечень включили журналиста Кирилла Кругликова, Карена Шаиняна, Регину Дзугкоеву, Марию Сабунаеву и Алексея Семенова.





Ранее Шульман сообщила, что временно уехала из России в Берлин как стипендиат фонда имени Роберта Боша. Она подчеркнула, что не считает себя политэмигрантом — в столице ФРГ политолог пробудет лишь год.





8 апреля в реестр СМИ-иноагентов включили рэпера Ивана Дремина, известного под псевдонимом Face. Также туда попали Марк Фейгин, Ирина Борухович, Екатерина Маяковская, Андрей Филимонов и Дмитрий Дубровский.





1 апреля иноагентом признали публициста и блогера Евгения Понасенкова, который заявил о намерении оспаривать данное решение в суде. Он подчеркнул, что правда на его стороне, а «все приличные люди уже там».