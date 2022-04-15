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Политолога Екатерину Шульман внесли в реестр СМИ-иноагентов
Туда также внесли журналиста и блогера Юрия Дудя undefined
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Политолога Екатерину Шульман внесли в реестр СМИ-иноагентов

Туда также внесли журналиста и блогера Юрия Дудя

Министерство юстиции России включило в реестр СМИ-иноагентов политолога Екатерину Шульман. Помимо нее в него вошли еще семь человек, в том числе Юрий Дьдь, следует из соответствующего перечня ведомства.


Вместе с Шульман и Дудем иноагентами признали еще семь человек. Среди них также основатель The Insider (СМИ-иноагент) Роман Доброхотов и карикатурист Сергей Елкин. Кроме того, в перечень включили журналиста Кирилла Кругликова, Карена Шаиняна, Регину Дзугкоеву, Марию Сабунаеву и Алексея Семенова.


Ранее Шульман сообщила, что временно уехала из России в Берлин как стипендиат фонда имени Роберта Боша. Она подчеркнула, что не считает себя политэмигрантом — в столице ФРГ политолог пробудет лишь год.


8 апреля в реестр СМИ-иноагентов включили рэпера Ивана Дремина, известного под псевдонимом Face. Также туда попали Марк Фейгин, Ирина Борухович, Екатерина Маяковская, Андрей Филимонов и Дмитрий Дубровский.


1 апреля иноагентом признали публициста и блогера Евгения Понасенкова, который заявил о намерении оспаривать данное решение в суде. Он подчеркнул, что правда на его стороне, а «все приличные люди уже там».

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Журналиста Юрия Дудя внесли в реестр СМИ-иноагентов

Туда также попала политолог Екатерина Шульман и еще семь физлиц 15 апреля 2022
Dailystorm - Журналиста Юрия Дудя внесли в реестр СМИ-иноагентов
#шульман #рф #политолог #минюст #иноагент
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