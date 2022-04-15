Минобороны РФ: ВСУ собираются ударить по скоплению беженцев на вокзале в Лозовой

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Киев планирует проведение очередной провокации. В ближайшее время украинские военные нанесут удар «Точкой-У» по беженцам на железнодорожном вокзале в Лозовой.





«По имеющейся достоверной информации, киевский режим готовит очередную чудовищную провокацию, аналогичную проведенной в Краматорске, для обвинения военнослужащих РФ в так называемых военных преступлениях с массовым уничтожением мирных жителей», — сообщил Мизинцев.





По словам генерал-полковника, удар будет наносить дивизион 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ. Ракету планируют запустить со стороны Старомихайловки, чтобы имитировать удар с территории подконтрольной российским военнослужащим и силам Донецкой народной республики.





«Такие действия и провокации украинских властей в очередной раз демонстрируют их бесчеловечное отношение к судьбам мирных граждан Украины и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права», — подчеркнул Мизинцев.





Генерал-полковник предупредил «цивилизованный Запад», что Россия имеет оперативную доказательную базу о готовящихся очередных ужасных преступлениях киевского режима. Он также напомнил, что тактические ракеты «Точка-У» применяются только ВСУ.





Ранее Минобороны РФ сообщило, что ракету по Краматорску запустили из подконтрольного Украине района. Отмечается, что установить это удалось за счет анализа радиуса поражения боевой части, а также характерного положения корпуса хвостовой части ракеты «Точка-У».