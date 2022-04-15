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Дюпин допустил назначение лидером ЛДПР не члена партии
Под ограничения не подпадают ни рядовые члены других партий, ни беспартийные деятели undefined
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Дюпин допустил назначение лидером ЛДПР не члена партии

Под ограничения не подпадают ни рядовые члены других партий, ни беспартийные деятели

В ЛДПР сообщили о планах ввести новое правило, которое не позволит людям из других партий занимать в ней руководящие должности. Однако пресс-секретарь фракции Александр Дюпин в разговоре с Daily Storm уточнил, что оно не будет распространяться на тех, кто не принимал участия в жизни других партий или числится в таковой рядовым сотрудником.


«Речь о правиле в отношении людей, кто занимал руководящие посты в других партиях», — рассказал он.


Ранее телеведущий Владимир Соловьев опроверг слухи о том, что станет новым лидером ЛДПР. Слухи о новом лидере партии появились вскоре после смерти Владимира Жириновского 6 апреля. Достойным лидером для партии также называют депутата Леонида Слуцкого.


С Владимиром Жириновским простились 8 апреля в Колонном зале Дома союзов в Москве. Президент России Владимир Путин лично прибыл на церемонию прощания, а отпевал Жириновского патриарх Кирилл.


Советник Жириновского Сергей Жигарев в разговоре с Daily Storm сообщил, что партия продолжит существовать после ухода ее лидера. При этом он подчеркнул, что заменить Жириновского невозможно, «как невозможно заменить никакого ушедшего человека».

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Жириновский и его соколы. Как в Москве простились с бессменным лидером ЛДПР

Проводить политика в последний путь пришли как высшие политические фигуры, так и простые граждане 8 апреля 2022
Dailystorm - Жириновский и его соколы. Как в Москве простились с бессменным лидером ЛДПР
#политика #рф #жириновский #партия #лдпр
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