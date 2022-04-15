Дюпин допустил назначение лидером ЛДПР не члена партии

В ЛДПР сообщили о планах ввести новое правило, которое не позволит людям из других партий занимать в ней руководящие должности. Однако пресс-секретарь фракции Александр Дюпин в разговоре с Daily Storm уточнил, что оно не будет распространяться на тех, кто не принимал участия в жизни других партий или числится в таковой рядовым сотрудником.





«Речь о правиле в отношении людей, кто занимал руководящие посты в других партиях», — рассказал он.





Ранее телеведущий Владимир Соловьев опроверг слухи о том, что станет новым лидером ЛДПР. Слухи о новом лидере партии появились вскоре после смерти Владимира Жириновского 6 апреля. Достойным лидером для партии также называют депутата Леонида Слуцкого.





С Владимиром Жириновским простились 8 апреля в Колонном зале Дома союзов в Москве. Президент России Владимир Путин лично прибыл на церемонию прощания, а отпевал Жириновского патриарх Кирилл.





Советник Жириновского Сергей Жигарев в разговоре с Daily Storm сообщил, что партия продолжит существовать после ухода ее лидера. При этом он подчеркнул, что заменить Жириновского невозможно, «как невозможно заменить никакого ушедшего человека».