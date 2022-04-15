Ректора Полянкина, уволившего Райкина, отправили под домашний арест

Бабушкинский суд Москвы отправил под домашний арест ректора Высшей школы сценических искусств Анатолия Полянкина. Ему инкриминируется мошенничество в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде.





«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Полянкина Анатолия Евсеевича», — говорится в сообщении.





Постановление суда об избрании Полянкину меры пресечения пока не вступило в силу. Адвокаты ректора могут обжаловать его в апелляционном порядке в установленные законом сроки.





Ранее Полянкин снял Константина Райкина с поста художественного руководителя Высшей школы сценических искусств. Причины увольнения не называются, однако сам Райкин в беседе с изданием «Подъем» заявил, что Полянкин решил «прибрать к рукам» должность, словно недвижимость.





По словам Райкина, Полянкин ни с кем не согласовывал устав школы, в котором не дал ни худруку, ни действующим педагогам «никаких прав» и утвердил его «каким-то образом самостоятельно».





Райкин был одним из примерно 80 театральных деятелей, которые 26 февраля выступили с коллективным письмом против спецоперации России на Украине. 24 марта Полянкин своим приказом приостановил работу школы с 1 апреля по 1 июня, а когда документ вступил в силу, студентов и преподавателей действительно отказались допускать к занятиям.