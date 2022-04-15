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Ректора Полянкина, уволившего Райкина, отправили под домашний арест
Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере undefined
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Ректора Полянкина, уволившего Райкина, отправили под домашний арест

Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере

Бабушкинский суд Москвы отправил под домашний арест ректора Высшей школы сценических искусств Анатолия Полянкина. Ему инкриминируется мошенничество в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде.


«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Полянкина Анатолия Евсеевича», — говорится в сообщении.


Постановление суда об избрании Полянкину меры пресечения пока не вступило в силу. Адвокаты ректора могут обжаловать его в апелляционном порядке в установленные законом сроки.


Ранее Полянкин снял Константина Райкина с поста художественного руководителя Высшей школы сценических искусств. Причины увольнения не называются, однако сам Райкин в беседе с изданием «Подъем» заявил, что Полянкин решил «прибрать к рукам» должность, словно недвижимость.


По словам Райкина, Полянкин ни с кем не согласовывал устав школы, в котором не дал ни худруку, ни действующим педагогам «никаких прав» и утвердил его «каким-то образом самостоятельно».


Райкин был одним из примерно 80 театральных деятелей, которые 26 февраля выступили с коллективным письмом против спецоперации России на Украине. 24 марта Полянкин своим приказом приостановил работу школы с 1 апреля по 1 июня, а когда документ вступил в силу, студентов и преподавателей действительно отказались допускать к занятиям.

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#суд #домашний арест #рф #мошенничество #театр
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