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Зеленский сообщил, что за время спецоперации погибли до 3000 украинских военных
Еще около 10 тысяч получили ранения, сказал украинский лидер undefined
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Зеленский сообщил, что за время спецоперации погибли до 3000 украинских военных

Еще около 10 тысяч получили ранения, сказал украинский лидер

За время российской спецоперации погибли 2500-3000 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ранения получили около 10 тысяч военных. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. 


«По тем цифрам, которые у нас есть, мы полагаем, что потеряли от 2500 до 3000 [военнослужащих]. <...> У нас 10 тысяч раненых, сложно сказать, сколько из них выживут», — сказал Зеленский в интервью телеканалу CNN. 


Президент Украины второй раз за время боевых действий отчитался о потерях ВСУ. 12 марта он сообщал, что погибли около 1300 украинских военных. Минобороны России также приводит сводки по потерям украинской армии: по данным ведомства на 25 марта, Киев потерял 30 тысяч военных, из них 14 тысяч — безвозвратно. 


По официальным данным Минобороны РФ на 25 марта, в ходе спецоперации на Украине погиб 1351 российский военнослужащий, ранения получили 3825. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 апреля заявил, что Москва понесла «значительные» военные потери. Он отметил, что для РФ это большая трагедия. 

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#зеленский #рф #военная операция #украина #эскалация вокруг украины
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