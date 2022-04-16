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Путин подписал закон об ужесточении наказания для зацеперов
Размер штрафа вырос со 100 до 4000 рублей undefined
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Путин подписал закон об ужесточении наказания для зацеперов

Размер штрафа вырос со 100 до 4000 рублей

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым ужесточается наказание для зацеперов — людей, которые передвигаются на крышах поездов, подножках вагонов, между вагонами и под ними. Согласно поправке в Кодекс об административных правонарушениях, штраф за зацепинг увеличивается со 100 до 2000-4000 рублей. Закон опубликован на портале правовой информации. 


Как заявила ранее один из авторов закона сенатор Ирина Рукавишникова, штраф в размере 100 рублей не соответствует текущим реалиям и не может заставить зацеперов прекратить совершать правонарушения. Она отмечала, что в результате действий зацеперов есть пострадавшие и погибшие.  


13 апреля стало известно, что в России могут принять закон, ограничивающий применение дорожных камер. Согласно документу, который разработал комитет Госдумы по транспорту, места размещения комплексов фиксации будут определены по итогам аудита безопасности дорожного движения. Разрешение на установку комплексов должны будут давать владелец дороги, региональный минтранс или другое профильное ведомство и ГИБДД. 

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В Федерации автовладельцев назвали правильным решение отнести электросамокаты к транспортным средствам

Теперь за несоблюдение ПДД и вождение в пьяном виде владельцы электросамокатов будут лишены всех категорий прав 31 марта 2022
Dailystorm - В Федерации автовладельцев назвали правильным решение отнести электросамокаты к транспортным средствам
#поезда #путин #коап #штраф
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*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

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