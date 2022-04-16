Российские военные уничтожили производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве

Российские военные авиаударом уничтожили производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве. Всего за ночь 16 апреля российская авиация нанесла удары по 16 военным объектам Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.





Среди объектов, которые уничтожили российские военные, — два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе Николаева, центральная база хранения радиолокационных средств разведки и связи на юго-востоке Полтавы, база хранения зенитно-ракетного вооружения южнее Полтавы. Кроме того, авиация уничтожила 67 районов сосредоточения живой силы и техники Вооруженных сил Украины. Также российская система противовоздушной обороны сбила украинский штурмовик Су-25 в 15 километрах южнее города Изюм в Харьковской области, сообщил Конашенков.





Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Как заявлял президент Владимир Путин, цель боевых действий — избавление Украины от нацистки настроенных радикалов и нейтрализация военной угрозы от этой страны. 11 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также заявил, что военная операция на Украине призвана положить конец «безоглядному расширению и безоглядному курсу» на доминирование США.